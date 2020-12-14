Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ОК, пусть так: средний серый доход В условной Севилье или под Мадридом средний доход 1500-2000е чистыми (минималка 1100) А жилье состояния "хрущ" можно найти по 200е за метр, а "брежневка" по 300 за метр, пускай 500е сремонтом и в хорошем районе
Как это соотносится с Киевскими/Львовскими/Винницкими итд 1000-2000е за метр В Украине средний (пускай серый или черный) доход 6000 евро в месяц, а минималка 3000 евро в месяц? Или только учителя по 4000$ получают ?
Значить, в Іспанії "можна найті" і "хрущі з брєжневкамі", а в Україні ви берете просто 2000 метр. Чого ж не хрущі/брежнєвки? Чоги ж не з переліку "можна знайти", а середню вартість нерухомості? І чого теж не в передмісті? Он Флай вам покаже, де недорого й сердито.
ОК, пусть так: средний серый доход В условной Севилье или под Мадридом средний доход 1500-2000е чистыми (минималка 1100) А жилье состояния "хрущ" можно найти по 200е за метр, а "брежневка" по 300 за метр, пускай 500е сремонтом и в хорошем районе
Как это соотносится с Киевскими/Львовскими/Винницкими итд 1000-2000е за метр В Украине средний (пускай серый или черный) доход 6000 евро в месяц, а минималка 3000 евро в месяц? Или только учителя по 4000$ получают ?
Вначале надо задать себе вопрос - "купил бы я там в Испании то жильё, что продаётся за бесценок? Готов ли я там жить или тем паче рубить с этого капусту на отдыхающих на море(море там хоть есть или до него 100500км?)???" А потом уже выдавать желаемое за действительное и путями О.Бендера рвать когти. Потому что тот, у кого есть деньги занести очередному "Борисову", в ж0пу лезть для проживания НЕ БУДЕТ. А цены по полторы-две килоевро за хрущ сейчас это бред. Тем более на периферии, я сам купил за 3 месяца до войны именно 42метровый хрущ дочке, с января 22 его сдаю, в самом центровом центре, купил меньше тысячи за метр и ремонт там был как по меркам рыл - достойный. Конечно сейчас выхлоп не тот в уе, что был первоначально, но и за то спасибо в прифронтовом тыле. Кстати фото ценника на бутылочку отличного вина в 1€ не выложите? Чтоб песдобалабом тут не прослыть
А одна из причин: стохатченки 1) скупка бетона жадными и недалекими стохатченками - коррупционерами/схемщиками/распильщиками всех мастейй за последние 30 лет До сих пор без ремонта только в Киеве стоят десятки тысяч бетонных коробок постройки 2000-2022, в каждом доме тех годов постройки таких десятки квартир 2) этот контингент стохатченков настолько жаден что будет продавать только когда у них совсем не на что станет платить за виллы и вино по 1000е 3) а пока есть - они из каждого утюга и форума будут кричать про свой кровавый бетон и искать недалеких кто будет его у них выкупать Но за 20 лет до войны большой процент бетона в готовых домах так и не используется и не перепродался. И судьба этих "вложений тяжких кровавых спижженых" - это гниение и приход в негодность после окончания гнусных дней этих упырей стохатченкив.
Повна дурня. Достатньо просто пожити чи відвідати здані ЖК. Цей міф про "навєс" тягнеться вже більше 10 років, а по факту якась помітна кількість незаселених довгий час квартир - тільки в домах бізнес-класу, всілякі економ і комфорт швидко заселяються, і ніяких десятків тисяч порожніх роками квартир в Києві немає. З року в рік цей міф тримається суто на кількості квартир, що будуються, які чогось записують в "стоять роками без ремонту".
барабашов написав:Кстати фото ценника на бутылочку отличного вина в 1€ не выложите? Чтоб песдобалабом тут не прослыть
Іспанське вино в 1€ є і іноді це не компот. Навіть нещодавно було в мережі повідомлення, що на якомусь там дегустаційному конкурсі журі визнало найкращим (таємна дегустація) саме вино за 1 євро. Зразки та тест тут: https://www.youtube.com/watch?v=ORahs9Huhmk&t=29s