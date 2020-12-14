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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11009110101101111012
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:18

  akurt написав:
  барабашов написав:Кстати фото ценника на бутылочку отличного вина в 1€ не выложите? Чтоб песдобалабом тут не прослыть

Іспанське вино в 1€ є і іноді це не компот.
Навіть нещодавно було в мережі повідомлення, що на якомусь там дегустаційному конкурсі журі визнало найкращим (таємна дегустація) саме вино за 1 євро.
Зразки та тест тут:
https://www.youtube.com/watch?v=ORahs9Huhmk&t=29s

Только почему то в Турции, где меньше ценителей "компота" и больше "Йени Ракы" при меньшем среднем доходе на пересичного вино в стекле и по пять евро отсутствует
А нормальное шло при курсе 2-4 от червонца долларов
ПыСы - бред по "стохатченкив" - типичный высер троля что решил подработать на мороженку на каникулах и 146% по 11рублей за пост
В бан нахер кацапа
барабашов
 
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