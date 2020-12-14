Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Кстати фото ценника на бутылочку отличного вина в 1€ не выложите? Чтоб песдобалабом тут не прослыть
Іспанське вино в 1€ є і іноді це не компот. Навіть нещодавно було в мережі повідомлення, що на якомусь там дегустаційному конкурсі журі визнало найкращим (таємна дегустація) саме вино за 1 євро. Зразки та тест тут: https://www.youtube.com/watch?v=ORahs9Huhmk&t=29s
Только почему то в Турции, где меньше ценителей "компота" и больше "Йени Ракы" при меньшем среднем доходе на пересичного вино в стекле и по пять евро отсутствует А нормальное шло при курсе 2-4 от червонца долларов ПыСы - бред по "стохатченкив" - типичный высер троля что решил подработать на мороженку на каникулах и 146% по 11рублей за пост В бан нахер кацапа
Двери, наконец, поставили. Семь дверей 2.4 м. Увидел у соседей плакат с продажей 2к квартиры. 270 куе без ремонта в ярграде. А я зимой свои 110 с 40% готовности за 255 куе чуть не продал. Пропандисты блд
Vitaliian спасибо за варшавский. 2 недели 69.5 -> 79 торчу, выходит, откат
beee написав:Двери, наконец, поставили. Семь дверей 2.4 м. Увидел у соседей плакат с продажей 2к квартиры. 270 куе без ремонта в ярграде. А я зимой свои 110 с 40% готовности за 255 куе чуть не продал. Пропандисты блд
Vitaliian спасибо за варшавский. 2 недели 69.5 -> 79 торчу, выходит, откат
Похоже на колидор Теплотехнического ф-та Львовского полутеха перед летними каникулами. 😏