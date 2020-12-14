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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11009110101101111012
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:18

  akurt написав:
  барабашов написав:Кстати фото ценника на бутылочку отличного вина в 1€ не выложите? Чтоб песдобалабом тут не прослыть

Іспанське вино в 1€ є і іноді це не компот.
Навіть нещодавно було в мережі повідомлення, що на якомусь там дегустаційному конкурсі журі визнало найкращим (таємна дегустація) саме вино за 1 євро.
Зразки та тест тут:
https://www.youtube.com/watch?v=ORahs9Huhmk&t=29s

Только почему то в Турции, где меньше ценителей "компота" и больше "Йени Ракы" при меньшем среднем доходе на пересичного вино в стекле и по пять евро отсутствует
А нормальное шло при курсе 2-4 от червонца долларов
ПыСы - бред по "стохатченкив" - типичный высер троля что решил подработать на мороженку на каникулах и 146% по 11рублей за пост
В бан нахер кацапа
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Двери, наконец, поставили. Семь дверей 2.4 м.
Увидел у соседей плакат с продажей 2к квартиры. 270 куе без ремонта в ярграде.
А я зимой свои 110 с 40% готовности за 255 куе чуть не продал.
Пропандисты блд

Vitaliian спасибо за варшавский. 2 недели 69.5 -> 79
торчу, выходит, откат

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beee
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  osafly написав:Если завтра вторая волна пойдет на Киев,или епнут АЭС

Як на мене, то другий похід на москву більш імовірний аніж на Київ, а Курську АЕС розбити простіше з більшим ефектом аніж щось на Запорізькій АЕС.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:09

  beee написав:Двери, наконец, поставили. Семь дверей 2.4 м.
Увидел у соседей плакат с продажей 2к квартиры. 270 куе без ремонта в ярграде.
А я зимой свои 110 с 40% готовности за 255 куе чуть не продал.
Пропандисты блд

Vitaliian спасибо за варшавский. 2 недели 69.5 -> 79
торчу, выходит, откат

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Похоже на колидор Теплотехнического ф-та Львовского полутеха перед летними каникулами. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:22

  beee написав:Vitaliian спасибо за варшавский. 2 недели 69.5 -> 79
торчу, выходит, откат
для войны серьёзный гешефт. поздравляю!
имхо БЫЛО лучшее соотношение цена/качество (привет Зебра). и район там сносный. Можно сказать тихий.
  beee написав:А я зимой свои 110 с 40% готовности за 255 куе чуть не продал.
Пропандисты блд
гавно советское дешевеет и еще наверное в 2р упадёт. По остальному фонду ценник будет подтягиваться к Варшаве/Праге. Сколько валюты за войну нам налили. Вся ж она где то осела.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 чер, 2023 19:33, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bolt написав:
  beee написав:Двери, наконец, поставили. Семь дверей 2.4 м.
Увидел у соседей плакат с продажей 2к квартиры. 270 куе без ремонта в ярграде.
А я зимой свои 110 с 40% готовности за 255 куе чуть не продал.
Пропандисты блд

Vitaliian спасибо за варшавский. 2 недели 69.5 -> 79
торчу, выходит, откат

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Похоже на колидор Теплотехнического ф-та Львовского полутеха перед летними каникулами.
Обычная фотка против света в обычной комнате.
Психологическая травма, львовский синдром.
Поэтому квартиры с ремонтом и продаются. Совок многих травмировал. Особенно зубники.

А между тем этот дизайн напечатали в журнале дизайна в США.
Но ясен пень куда нам до какого то Boltа
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beee
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:Vitaliian спасибо за варшавский. 2 недели 69.5 -> 79
торчу, выходит, откат
для войны серьёзный гешефт. поздравляю!
имхо БЫЛО лучшее соотношение цена/качество (привет Зебра). и район там сносный. Можно сказать тихий.
  beee написав:А я зимой свои 110 с 40% готовности за 255 куе чуть не продал.
Пропандисты блд
гавно советское дешевеет и еще наверное в 2р упадёт. По остальному фонду ценник будет подтягиваться к Варшаве/Праге. Сколько валюты за войну нам налили. Вся ж она где то осела.
Ушлые продаваны весь прошлый год зарабатывали, продавая его друг другу, пока мы здесь сидели - горевали
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:35

  beee написав:Ушлые продаваны весь прошлый год зарабатывали, продавая его друг другу, пока мы здесь сидели - горевали
мы же думали что война, блэкаут, ничё не продаётся. Вчера читал статью что на киевском рынке труда дефицит мужчин, водители, комунальщики, кто то ещё (кроме айтишников). Ожидаемо. После зарплат в ВСУ за 15 тыс грн уже работать мало кто захочет, вроде сейчас столько предлагают на гражданке. Повышение зарплат поднимет волну понаехов (в провинции с работой жепа), вангую рынок жилой аренды это тоже почувствует.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 чер, 2023 19:45, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:43

  beee написав:
А между тем этот дизайн напечатали в журнале дизайна в США.
Но ясен пень куда нам до какого то Boltа
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Будет шпон?
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