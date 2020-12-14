Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:34

vitaliian написав: beee написав: Vitaliian спасибо за варшавский. 2 недели 69.5 -> 79

торчу, выходит, откат Vitaliian спасибо за варшавский. 2 недели 69.5 -> 79торчу, выходит, откат для войны серьёзный гешефт. поздравляю!

имхо БЫЛО лучшее соотношение цена/качество (привет Зебра). и район там сносный. Можно сказать тихий. beee написав: А я зимой свои 110 с 40% готовности за 255 куе чуть не продал.

Пропандисты блд А я зимой свои 110 с 40% готовности за 255 куе чуть не продал.Пропандисты блд гавно советское дешевеет и еще наверное в 2р упадёт. По остальному фонду ценник будет подтягиваться к Варшаве/Праге. Сколько валюты за войну нам налили. Вся ж она где то осела. для войны серьёзный гешефт. поздравляю!имхо БЫЛО лучшее соотношение цена/качество (привет Зебра). и район там сносный. Можно сказать тихий.гавно советское дешевеет и еще наверное в 2р упадёт. По остальному фонду ценник будет подтягиваться к Варшаве/Праге. Сколько валюты за войну нам налили. Вся ж она где то осела.

Мне как не экономисту, а технарю, хотелось бы понять как эта валюта осядет в кармане пересичного(или просто при двузначной инфляции и фиксации курса подгонит зарплаты до уровня конца 21года) и как эти десятки миллиардов повлияют на цену готового у нас, элитку не рассматриваю, но и совком в силу обладания тоже не пренебрегаю(в очень хороших ЛЛЛ естестнно), понятно что домучанный новострой с ценой 21года без ремонта и в котором надо делать ремонт уровня ВЕЕЕ некоторым будет не по карману при таких ценах на расходники, а готовое по 3-4куе/метр немногим то в нашей стране и надо.Короче разъясняйте, выйдут ли на рынки за покупками недвиги все эти военкомы Борисовы и прочие закупщики барабанов по цене кайенов.