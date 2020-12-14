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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:53
барабашов написав:
, но и совком в силу обладания тоже не пренебрегаю
валенки-валенки, зачем вам эти сталинки? (шутка)
барабашов написав:
Мне как не экономисту, а технарю, хотелось бы понять как эта валюта осядет в кармане пересичного(или просто при двузначной инфляции и фиксации курса подгонит зарплаты до уровня конца 21года)
именно благодаря инфляции деньги крутятся не только внутри элиты. А если серьёзно, лук был 10-15 сейчас 45. Как вы думаете фермер стал зарабатывать больше? Куда он девает заработанное, даже если он не покупает квартиры, он эти доходы куда то тратит. (называется мультипликатор).
Даже если военные не выкупят все киевские квартиры, они все равно свои зарплаты куда-то потратят (не на яхты) и через какое-то звено в цепи, деньги рано или поздно дойдут до КРЖН (и до недвижимости других городов по идее). В каком веке обыватель мужского пола например из села, без опыта и образования, мог так легко заработать 1-2куе В Украине в ЗСУ?
Это наворованные миллионы, которые лежат у Зварычей где-то кешем, ничего не подогревают. А то что честно заработано, люди охотно тратят на себя и детей. Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:01
vitaliian написав:
на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
Моя - на себе/на двоє дітей/на комуналку - менше 25Кгрн/міс витрачає))
І вона в мене не така "економна", як я
І я їй доручаю ЩОМІСЯЦЯ 99% звоєї зарплати і премії!
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Додано: Суб 01 лип, 2023 00:16
Успіх написав: vitaliian написав:
на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
Моя - на себе/на двоє дітей/на комуналку - менше 25Кгрн/міс витрачає))
І вона в мене не така "економна", як я
І я їй доручаю ЩОМІСЯЦЯ 99% звоєї зарплати і премії!
Вай молодець.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 00:20
vitaliian написав:Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 04:57
Faceless написав:
vitaliian написав:Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.
aroused need Я не сомневаюсь, что вы тратите больше, можно было не напоминать
. Изначально речь шла о другом. О том, доходят ли до обычных
людей деньги Западных партнеров. Любые примеры почему-то переростают в меряние письками. Понятно что есть люди, которые тратят гораздо больше, только их доля невелика, для того чтобы разогреть всю экономику.
барабашов написав:
как эта валюта осядет в кармане пересичного(или просто при двузначной инфляции и фиксации курса подгонит зарплаты до уровня конца 21года) и как эти десятки миллиардов повлияют на цену готового у нас
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