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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11011110121101311014>
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:53

  барабашов написав:, но и совком в силу обладания тоже не пренебрегаю
валенки-валенки, зачем вам эти сталинки? (шутка)
  барабашов написав:Мне как не экономисту, а технарю, хотелось бы понять как эта валюта осядет в кармане пересичного(или просто при двузначной инфляции и фиксации курса подгонит зарплаты до уровня конца 21года)
именно благодаря инфляции деньги крутятся не только внутри элиты. А если серьёзно, лук был 10-15 сейчас 45. Как вы думаете фермер стал зарабатывать больше? Куда он девает заработанное, даже если он не покупает квартиры, он эти доходы куда то тратит. (называется мультипликатор).

Даже если военные не выкупят все киевские квартиры, они все равно свои зарплаты куда-то потратят (не на яхты) и через какое-то звено в цепи, деньги рано или поздно дойдут до КРЖН (и до недвижимости других городов по идее). В каком веке обыватель мужского пола например из села, без опыта и образования, мог так легко заработать 1-2куе В Украине в ЗСУ?

Это наворованные миллионы, которые лежат у Зварычей где-то кешем, ничего не подогревают. А то что честно заработано, люди охотно тратят на себя и детей. Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:01

Витрачай, але з розумом!(так періодично кажу своїй дружині)

  vitaliian написав:на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
Моя - на себе/на двоє дітей/на комуналку - менше 25Кгрн/міс витрачає))
І вона в мене не така "економна", як я :D
І я їй доручаю ЩОМІСЯЦЯ 99% звоєї зарплати і премії!
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 00:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:
  vitaliian написав:на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
Моя - на себе/на двоє дітей/на комуналку - менше 25Кгрн/міс витрачає))
І вона в мене не така "економна", як я :D
І я їй доручаю ЩОМІСЯЦЯ 99% звоєї зарплати і премії!
Вай молодець.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 00:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.

Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 04:57

  Faceless написав:
vitaliian написав:Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.

Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.

aroused need Я не сомневаюсь, что вы тратите больше, можно было не напоминать :oops: .

Изначально речь шла о другом. О том, доходят ли до обычных людей деньги Западных партнеров. Любые примеры почему-то переростают в меряние письками. Понятно что есть люди, которые тратят гораздо больше, только их доля в общем котле невелика, для того чтобы разогреть всю экономику.
  барабашов написав:как эта валюта осядет в кармане пересичного(или просто при двузначной инфляции и фиксации курса подгонит зарплаты до уровня конца 21года) и как эти десятки миллиардов повлияют на цену готового у нас
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 10:09

  барабашов написав:
  akurt написав:Іспанське вино в 1€ є і іноді це не компот.

Только почему то в Турции, где меньше ценителей "компота" и больше "Йени Ракы" при меньшем среднем доходе на пересичного вино в стекле и по пять евро отсутствует

Вы ошибаетесь. Очень сильно.
Точные данные найдете на другой ветке.
viewtopic.php?f=27&t=221862&p=5592444#p5592444
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 10:35

akurt, вы как як напишете шось - то вроді й по дєлу, а однак лишається відчуття, шо всі довкола вас - отакі всякі разні, а ви один - д`Артаньян хороший і розумний. Таке від ваших дописів враження) Суть в нюансах, як ви доносите інфу.

"Сейчас к людям надо помягше, а на вещи смотреть ширше"
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:22

  042013 написав:akurt, вы как як напишете шось - то вроді й по дєлу, а однак лишається відчуття, шо всі довкола вас - отакі всякі разні, а ви один - д`Артаньян хороший і розумний. Таке від ваших дописів враження) Суть в нюансах, як ви доносите інфу.

"Сейчас к людям надо помягше, а на вещи смотреть ширше"

Ничего кроме как офигенно всё в Анталии и как у меня друзья с миллионами купить без моего совета авиа не могут человек вот уж с 2018 не пишет :) это не Дартаньян это однобоко по 1 теме разными словами ))) и, например, в Китае понятно почему хвалят партию, а тут вопросики )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:26

  042013 написав:akurt, вы как як напишете шось - то вроді й по дєлу, а однак лишається відчуття, шо всі довкола вас - отакі всякі разні, а ви один - д`Артаньян хороший і розумний. Таке від ваших дописів враження) Суть в нюансах, як ви доносите інфу.
"Сейчас к людям надо помягше, а на вещи смотреть ширше"

Ми ж не на форумі біля під"їзду - на Фінансовому, то треба - мабуть - я в цьому переконаний - підходити з фінансової точки зори, розміщувати точну та вірну інформацію, а не писати будь-яку лабуду.
Погоджуюся: "Суть в нюансах". І з цим погоджуюся: "всі довкола вас - отакі всякі разні". Правда.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:33

  stm написав:Ничего кроме как офигенно всё в Анталии и как у меня друзья с миллионами купить без моего совета авиа не могут человек вот уж с 2018 не пишет :) это не Дартаньян это однобоко по 1 теме разными словами ))) и, например, в Китае понятно почему хвалят партию, а тут вопросики )))

Нет ничего удивительного: Вы нигде ничего не купили, нигде ничего никак не инвестировали, нигде нечего никак не получилось. И - конечно - я пишу однозначно ОДНОБОКО - про то, где живу и куда инвестировал. И где какие перспективы вижу. И где у людей получилось и получается.
Вот что можете посоветовать людям Вы?
  stm написав: а тут вопросики )))
Востаннє редагувалось akurt в Суб 01 лип, 2023 11:36, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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