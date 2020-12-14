Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:53

барабашов написав: , но и совком в силу обладания тоже не пренебрегаю , но и совком в силу обладания тоже не пренебрегаю

барабашов написав: Мне как не экономисту, а технарю, хотелось бы понять как эта валюта осядет в кармане пересичного(или просто при двузначной инфляции и фиксации курса подгонит зарплаты до уровня конца 21года) Мне как не экономисту, а технарю, хотелось бы понять как эта валюта осядет в кармане пересичного(или просто при двузначной инфляции и фиксации курса подгонит зарплаты до уровня конца 21года)

валенки-валенки, зачем вам эти сталинки? (шутка)именно благодаря инфляции деньги крутятся не только внутри элиты. А если серьёзно, лук был 10-15 сейчас 45. Как вы думаете фермер стал зарабатывать больше? Куда он девает заработанное, даже если он не покупает квартиры, он эти доходы куда то тратит. (называется мультипликатор).Даже если военные не выкупят все киевские квартиры, они все равно свои зарплаты куда-то потратят (не на яхты) и через какое-то звено в цепи, деньги рано или поздно дойдут до КРЖН (и до недвижимости других городов по идее). В каком веке обыватель мужского пола например из села, без опыта и образования, мог так легко заработать 1-2куе В Украине в ЗСУ?Это наворованные миллионы, которые лежат у Зварычей где-то кешем, ничего не подогревают. А то что честно заработано, люди охотно тратят на себя и детей. Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.