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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лип, 2023 11:35
akurt написав: stm написав:
а тут вопросики )))
Нет ничего удивительного: Вы нигде ничего не купили, нигде ничего никак не инвестировали, нигел нечего никак не получилось.
Если бы слушали меня начиная с апреля 2018 года, то вероятно что-то
бы и получилось. А так - вот что можете посоветовать людям?
stm написав:
а тут вопросики )))
Акурт, абсолютно ничего. Особенно в войну. Теперь в этом ничего делать ремонты, одно из ничего под 7% в кредит в грн. В Праге 7,5% в кронах стоит
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stm
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Додано: Суб 01 лип, 2023 11:43
stm написав:Акурт, абсолютно ничего.
Особенно в войну. Теперь в этом ничего делать ремонты, одно из ничего под 7% в кредит в грн. В Праге 7,5% в кронах стоит
Так какие ко мне тогда вопросы - что не так: я кредитов не беру, и не брал. В Праге ничего не покупал.
Я верно понимаю, что теперь будет от Вас только ОДНОБОКАЯ информация - только про Прагу? Примерно как у меня - про Анталию.
Вы уж как-то определитесь, что лучше/важнее - фантазии домыслы или практический опыт о том, что делаешь/сделал сам.
Желаю успехов в ремонтах. Трудное это дело. Делал/организовывал и не раз. Получалось.
Но больше не хочу. Вам реально желаю успехов в этом реально трудном деле.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 01 лип, 2023 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 11:48
akurt написав: stm написав:Акурт, абсолютно ничего.
Особенно в войну. Теперь в этом ничего делать ремонты, одно из ничего под 7% в кредит в грн. В Праге 7,5% в кронах стоит
Так какие ко мне тогда вопросы: я кредитов не беру, и не брал. В Праге ничего не покупал и не собираюсь. Я верно понимаю, что теперь будет только ОДНОБОКАЯ информация - только про Прагу?
Вас Жанной Д"Арк
не считаю, хотя из написанного следует, что - вероятно - подвиг совершаете.
Это показатель доступности денег для бизнеса в Украине и Чехии
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Додано: Суб 01 лип, 2023 11:53
stm написав:
Это показатель доступности денег для бизнеса в Украине и Чехии
Может быть - я не в курсе "доступности денег
". Как-то вот всегда за свои.
Думаю, Ваш опыт инвестирования в Пражскую недвижимость будет интересен форумчанам на профильной ветке: вот реально ни разу (!) не было сообщений об инвестировании в чешскую недвигу.
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akurt
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:16
akurt написав: stm написав:
Это показатель доступности денег для бизнеса в Украине и Чехии
Может быть - я не в курсе "доступности денег
". Как-то вот всегда за свои.
Думаю, Ваш опыт инвестирования в Пражскую недвижимость будет интересен форумчанам на профильной ветке: вот реально ни разу (!) не было сообщений об инвестировании в чешскую недвигу.
На этапе котлована проекты на 20-30% дешевле, строят быстро год-полтора макс., реально ИМХО одно из самых быстрых реализаций проект-готовое в ЕС. Сейчас кредитные ставки выросли и за 2022 год недвижимость Праги подешевела местами на 10%, аренда выросла где-то на 6%-8%, коммунальные выросли на 27%. Это вкратце. Кредит в ЕС и США могут выдать при стабильной работе в этих странах не менее 2х лет. Сейчас часть моей семьи думает осесть в Праге, я намекаю что Германия лучше, и, нет, не потому что соц.помощь, а по тому как организована система и налоги, насколько комфортно в целом. Надёжнее и понятнее
там правда строят по технологиям, 2 года на проверку фундамента и никак иначе раньше не будет дальше дом выгонятся. И энергоэффективность таких маленьких окон я даже в наших селах не вижу. Из плюсов, там нет электростолбов, всё в канализации в земле. Эстетично
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stm
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