Додано: Суб 01 лип, 2023 12:16

akurt написав: stm написав: Это показатель доступности денег для бизнеса в Украине и Чехии Это показатель доступности денег для бизнеса в Украине и Чехии

Может быть - я не в курсе "доступности денег". Как-то вот всегда за свои.

Думаю, Ваш опыт инвестирования в Пражскую недвижимость будет интересен форумчанам на профильной ветке: вот реально ни разу (!) не было сообщений об инвестировании в чешскую недвигу. Может быть - я не в курсе "доступности денег". Как-то вот всегда за свои.Думаю, Ваш опыт инвестирования в Пражскую недвижимость будет интересен форумчанам на профильной ветке: вот реально ни разу (!) не было сообщений об инвестировании в чешскую недвигу.

На этапе котлована проекты на 20-30% дешевле, строят быстро год-полтора макс., реально ИМХО одно из самых быстрых реализаций проект-готовое в ЕС. Сейчас кредитные ставки выросли и за 2022 год недвижимость Праги подешевела местами на 10%, аренда выросла где-то на 6%-8%, коммунальные выросли на 27%. Это вкратце. Кредит в ЕС и США могут выдать при стабильной работе в этих странах не менее 2х лет. Сейчас часть моей семьи думает осесть в Праге, я намекаю что Германия лучше, и, нет, не потому что соц.помощь, а по тому как организована система и налоги, насколько комфортно в целом. Надёжнее и понятнеетам правда строят по технологиям, 2 года на проверку фундамента и никак иначе раньше не будет дальше дом выгонятся. И энергоэффективность таких маленьких окон я даже в наших селах не вижу. Из плюсов, там нет электростолбов, всё в канализации в земле. Эстетично