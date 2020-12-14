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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лип, 2023 11:35
akurt написав: stm написав:
а тут вопросики )))
Нет ничего удивительного: Вы нигде ничего не купили, нигде ничего никак не инвестировали, нигел нечего никак не получилось.
Если бы слушали меня начиная с апреля 2018 года, то вероятно что-то
бы и получилось. А так - вот что можете посоветовать людям?
stm написав:
а тут вопросики )))
Акурт, абсолютно ничего. Особенно в войну. Теперь в этом ничего делать ремонты, одно из ничего под 7% в кредит в грн. В Праге 7,5% в кронах стоит
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stm
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Додано: Суб 01 лип, 2023 11:43
stm написав:Акурт, абсолютно ничего.
Особенно в войну. Теперь в этом ничего делать ремонты, одно из ничего под 7% в кредит в грн. В Праге 7,5% в кронах стоит
Так какие ко мне тогда вопросы - что не так: я кредитов не беру, и не брал. В Праге ничего не покупал.
Я верно понимаю, что теперь будет от Вас только ОДНОБОКАЯ информация - только про Прагу? Примерно как у меня - про Анталию.
Вы уж как-то определитесь, что лучше/важнее - фантазии домыслы или практический опыт о том, что делаешь/сделал сам.
Желаю успехов в ремонтах. Трудное это дело. Делал/организовывал и не раз. Получалось.
Но больше не хочу. Вам реально желаю успехов в этом реально трудном деле.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 01 лип, 2023 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 11:48
akurt написав: stm написав:Акурт, абсолютно ничего.
Особенно в войну. Теперь в этом ничего делать ремонты, одно из ничего под 7% в кредит в грн. В Праге 7,5% в кронах стоит
Так какие ко мне тогда вопросы: я кредитов не беру, и не брал. В Праге ничего не покупал и не собираюсь. Я верно понимаю, что теперь будет только ОДНОБОКАЯ информация - только про Прагу?
Вас Жанной Д"Арк
не считаю, хотя из написанного следует, что - вероятно - подвиг совершаете.
Это показатель доступности денег для бизнеса в Украине и Чехии
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Додано: Суб 01 лип, 2023 11:53
stm написав:
Это показатель доступности денег для бизнеса в Украине и Чехии
Может быть - я не в курсе "доступности денег
". Как-то вот всегда за свои.
Думаю, Ваш опыт инвестирования в Пражскую недвижимость будет интересен форумчанам на профильной ветке: вот реально ни разу (!) не было сообщений об инвестировании в чешскую недвигу.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:16
akurt написав: stm написав:
Это показатель доступности денег для бизнеса в Украине и Чехии
Может быть - я не в курсе "доступности денег
". Как-то вот всегда за свои.
Думаю, Ваш опыт инвестирования в Пражскую недвижимость будет интересен форумчанам на профильной ветке: вот реально ни разу (!) не было сообщений об инвестировании в чешскую недвигу.
На этапе котлована проекты на 20-30% дешевле, строят быстро год-полтора макс., реально ИМХО одно из самых быстрых реализаций проект-готовое в ЕС. Сейчас кредитные ставки выросли и за 2022 год недвижимость Праги подешевела местами на 10%, аренда выросла где-то на 6%-8%, коммунальные выросли на 27%. Это вкратце. Кредит в ЕС и США могут выдать при стабильной работе в этих странах не менее 2х лет. Сейчас часть моей семьи думает осесть в Праге, я намекаю что Германия лучше, и, нет, не потому что соц.помощь, а по тому как организована система и налоги, насколько комфортно в целом. Надёжнее и понятнее
там правда строят по технологиям, 2 года на проверку фундамента и никак иначе раньше не будет дальше дом выгонятся. И энергоэффективность таких маленьких окон я даже в наших селах не вижу. Из плюсов, там нет электростолбов, всё в канализации в земле. Эстетично
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:46
Очень интересная и практическая информация.
Мое мнение, что Германия лучше для жизни, чем Чехия.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 01 лип, 2023 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:47
vitaliian написав: Faceless написав:
vitaliian написав:Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.
aroused need Я не сомневаюсь, что вы тратите больше, можно было не напоминать
.
Изначально речь шла о другом. О том, доходят ли до обычных
людей деньги Западных партнеров. Любые примеры почему-то переростают в меряние письками. Понятно что есть люди, которые тратят гораздо больше, только их доля в общем котле невелика, для того чтобы разогреть всю экономику.
барабашов написав:
как эта валюта осядет в кармане пересичного(или просто при двузначной инфляции и фиксации курса подгонит зарплаты до уровня конца 21года) и как эти десятки миллиардов повлияют на цену готового у нас
Я тут ні до чого, я вам кажу за об'єктивні факти.
А економіка не замкнене коло, щоб приблизно оцінити, чи доходять ті кошти так чи інакше до пересічних, варто уявити, а що було б без цієї допомоги.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:52
Faceless написав:
варто уявити, а що було б без цієї допомоги.
у меня не настолько богатое воображение. сколько бы тогда стоила например ваша квартира?
Faceless написав:
А економіка не замкнене коло
в 2011 году я работал в одной интересной конторе.. вот у них был запрет на закупку чего либо не у членов партии регионов. Продавать можно кому угодно, покупать нельзя. Внутри партии регионов был такой неофициальный междусобойчик. Чтобы не кормить политических конкурентов. Список был у кого что покупать. И пофиг что рядом на 20% дешевле. Хочешь чтобы у тебя покупали вступай в регионы. Спросите у Баграева почему он со своим тавр медиа в 2011 перешёл от ювт в пр. то что сейчас иначе это благо, а не данность.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 13:18
akurt написав:
Очень интересная и практическая информация.
Мое мнение, что Германия лучше для жизни, чем Чехия.
Могу подкрепить конкретными моментами, но в голове сидит такое: я из польского города Цешин через мост перешел в чешский Чески-Цешин просто погулять и купить в отель на вечер именно чешского пива.
Ходил по тому городку: какая-то пустота, запустение, как-то очень грустно.
Купил чешского пива и вернулся а польский Цешин: было ощущение, что попал на карнавал: народу много, движняк, молодежь…. Даже посетил местный колледж.
Как-то после этого в Чехию перестало тянуть. Хотя за рулем ее проезжал до Праги и дальше.
При всех бюрократических недостатках в Германии чувствую себя свободнее и приятнее: сейчас авиабилеты из Анталии в любой немецкий город 29,99€.
Последний раз был в Германии в середине июня - 2 недели назад.
И опять билеты и Анталия ))) Польшу в моем кругу не рассматривает никто. Выгоды Киев-Польша для меня нет. Кому-то по-другому.
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stm
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