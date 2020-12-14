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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11011110121101311014
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:35

  akurt написав:
  stm написав: а тут вопросики )))

Нет ничего удивительного: Вы нигде ничего не купили, нигде ничего никак не инвестировали, нигел нечего никак не получилось.
Если бы слушали меня начиная с апреля 2018 года, то вероятно что-то бы и получилось. А так - вот что можете посоветовать людям?
  stm написав: а тут вопросики )))

Акурт, абсолютно ничего. Особенно в войну. Теперь в этом ничего делать ремонты, одно из ничего под 7% в кредит в грн. В Праге 7,5% в кронах стоит :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:43

  stm написав:Акурт, абсолютно ничего. Особенно в войну. Теперь в этом ничего делать ремонты, одно из ничего под 7% в кредит в грн. В Праге 7,5% в кронах стоит :)

Так какие ко мне тогда вопросы - что не так: я кредитов не беру, и не брал. В Праге ничего не покупал.
Я верно понимаю, что теперь будет от Вас только ОДНОБОКАЯ информация - только про Прагу? Примерно как у меня - про Анталию.
Вы уж как-то определитесь, что лучше/важнее - фантазии домыслы или практический опыт о том, что делаешь/сделал сам.
Желаю успехов в ремонтах. Трудное это дело. Делал/организовывал и не раз. Получалось.
Но больше не хочу. Вам реально желаю успехов в этом реально трудном деле.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 01 лип, 2023 11:50, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:48

  akurt написав:
  stm написав:Акурт, абсолютно ничего. Особенно в войну. Теперь в этом ничего делать ремонты, одно из ничего под 7% в кредит в грн. В Праге 7,5% в кронах стоит :)

Так какие ко мне тогда вопросы: я кредитов не беру, и не брал. В Праге ничего не покупал и не собираюсь. Я верно понимаю, что теперь будет только ОДНОБОКАЯ информация - только про Прагу?
Вас Жанной Д"Арк не считаю, хотя из написанного следует, что - вероятно - подвиг совершаете.

Это показатель доступности денег для бизнеса в Украине и Чехии ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:53

  stm написав:Это показатель доступности денег для бизнеса в Украине и Чехии ;)

Может быть - я не в курсе "доступности денег". Как-то вот всегда за свои.
Думаю, Ваш опыт инвестирования в Пражскую недвижимость будет интересен форумчанам на профильной ветке: вот реально ни разу (!) не было сообщений об инвестировании в чешскую недвигу.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:16

  akurt написав:
  stm написав:Это показатель доступности денег для бизнеса в Украине и Чехии ;)

Может быть - я не в курсе "доступности денег". Как-то вот всегда за свои.
Думаю, Ваш опыт инвестирования в Пражскую недвижимость будет интересен форумчанам на профильной ветке: вот реально ни разу (!) не было сообщений об инвестировании в чешскую недвигу.

На этапе котлована проекты на 20-30% дешевле, строят быстро год-полтора макс., реально ИМХО одно из самых быстрых реализаций проект-готовое в ЕС. Сейчас кредитные ставки выросли и за 2022 год недвижимость Праги подешевела местами на 10%, аренда выросла где-то на 6%-8%, коммунальные выросли на 27%. Это вкратце. Кредит в ЕС и США могут выдать при стабильной работе в этих странах не менее 2х лет. Сейчас часть моей семьи думает осесть в Праге, я намекаю что Германия лучше, и, нет, не потому что соц.помощь, а по тому как организована система и налоги, насколько комфортно в целом. Надёжнее и понятнее :) там правда строят по технологиям, 2 года на проверку фундамента и никак иначе раньше не будет дальше дом выгонятся. И энергоэффективность таких маленьких окон я даже в наших селах не вижу. Из плюсов, там нет электростолбов, всё в канализации в земле. Эстетично :)
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:46

Очень интересная и практическая информация.
Мое мнение, что Германия лучше для жизни, чем Чехия.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 01 лип, 2023 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.

Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.

aroused need Я не сомневаюсь, что вы тратите больше, можно было не напоминать :oops: .

Изначально речь шла о другом. О том, доходят ли до обычных людей деньги Западных партнеров. Любые примеры почему-то переростают в меряние письками. Понятно что есть люди, которые тратят гораздо больше, только их доля в общем котле невелика, для того чтобы разогреть всю экономику.
  барабашов написав:как эта валюта осядет в кармане пересичного(или просто при двузначной инфляции и фиксации курса подгонит зарплаты до уровня конца 21года) и как эти десятки миллиардов повлияют на цену готового у нас


Я тут ні до чого, я вам кажу за об'єктивні факти.
А економіка не замкнене коло, щоб приблизно оцінити, чи доходять ті кошти так чи інакше до пересічних, варто уявити, а що було б без цієї допомоги.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:52

  Faceless написав:варто уявити, а що було б без цієї допомоги.
у меня не настолько богатое воображение. сколько бы тогда стоила например ваша квартира?
  Faceless написав:А економіка не замкнене коло
в 2011 году я работал в одной интересной конторе.. вот у них был запрет на закупку чего либо не у членов партии регионов. Продавать можно кому угодно, покупать нельзя. Внутри партии регионов был такой неофициальный междусобойчик. Чтобы не кормить политических конкурентов. Список был у кого что покупать. И пофиг что рядом на 20% дешевле. Хочешь чтобы у тебя покупали вступай в регионы. Спросите у Баграева почему он со своим тавр медиа в 2011 перешёл от ювт в пр. то что сейчас иначе это благо, а не данность.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 13:18

  akurt написав:Очень интересная и практическая информация.
Мое мнение, что Германия лучше для жизни, чем Чехия.
Могу подкрепить конкретными моментами, но в голове сидит такое: я из польского города Цешин через мост перешел в чешский Чески-Цешин просто погулять и купить в отель на вечер именно чешского пива.
Ходил по тому городку: какая-то пустота, запустение, как-то очень грустно.
Купил чешского пива и вернулся а польский Цешин: было ощущение, что попал на карнавал: народу много, движняк, молодежь…. Даже посетил местный колледж.
Как-то после этого в Чехию перестало тянуть. Хотя за рулем ее проезжал до Праги и дальше.
При всех бюрократических недостатках в Германии чувствую себя свободнее и приятнее: сейчас авиабилеты из Анталии в любой немецкий город 29,99€.
Последний раз был в Германии в середине июня - 2 недели назад.

И опять билеты и Анталия ))) Польшу в моем кругу не рассматривает никто. Выгоды Киев-Польша для меня нет. Кому-то по-другому.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 21:35

  Goibhniu написав:вино по 1е будет молодое натуральное
за 3е будет достойное (в У такое 10е)
пиво хорошее по 1-1.5е, плохое (типа оболони) по 0.30
и цены в магазинах в Испании уже ниже чем в У
(кроме хлеба и сала и водки разве что)


Кому Вы это рассказываете?? Типочку с повесившейся рыбкой на аватарке??Так и та уже сбежала от него,или он ее съел с голодухи..Вы ему о зеленом Португальском вине еще расскажите,или о Мадейре,Малаге и Хересе...Ему пофиг...Когда есть Оболонь Мицне и маршрутка в Боярку на халяву,то все эти "мынтусы" отходят на второй план..Главное что бабкин хрущ,еще пока держится в цене и дает выхлоп на тетрапак из АТБ ежедневный...Европа загнивает,а кто не согласен-того,сразу голубят и одевают на шею шарф цвета радуги...Блд...где то я уже это слышал....в какой то стране,где каждый второй "целует икону"
osafly
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