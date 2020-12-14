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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11012110131101411015
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 04:25

  Faceless написав:
vitaliian написав:Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.

Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.

Світ Реуса-Фейслеса - надзвичайно далекий від світа Вітальєна.

Взагалі то 700 дол/міс - це більше, ніж медіанна ЗП по Україні.
І суттєво більше.

"Якщо у народа немає хліба, нехай їст тортики", так,Фейслес?
Frant
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