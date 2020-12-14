Faceless написав:vitaliian написав:Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.
Світ Реуса-Фейслеса - надзвичайно далекий від світа Вітальєна.
Взагалі то 700 дол/міс - це більше, ніж медіанна ЗП по Україні.
І суттєво більше.
"Якщо у народа немає хліба, нехай їст тортики", так,Фейслес?