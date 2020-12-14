Додано: Суб 01 лип, 2023 12:52

Faceless написав: варто уявити, а що було б без цієї допомоги. варто уявити, а що було б без цієї допомоги.

Faceless написав: А економіка не замкнене коло А економіка не замкнене коло

у меня не настолько богатое воображение. сколько бы тогда стоила например ваша квартира?в 2011 году я работал в одной интересной конторе.. вот у них был запрет на закупку чего либо не у членов партии регионов. Продавать можно кому угодно, покупать нельзя. Внутри партии регионов был такой неофициальный междусобойчик. Чтобы не кормить политических конкурентов. Список был у кого что покупать. И пофиг что рядом на 20% дешевле. Хочешь чтобы у тебя покупали вступай в регионы. Спросите у Баграева почему он со своим тавр медиа в 2011 перешёл от ювт в пр. то что сейчас иначе это благо, а не данность.