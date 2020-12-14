Моя - на себе/на двоє дітей/на комуналку - менше 25Кгрн/міс витрачає))
І вона в мене не така "економна", як я
І я їй доручаю ЩОМІСЯЦЯ 99% звоєї зарплати і премії!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:01
Витрачай, але з розумом!(так періодично кажу своїй дружині)
Моя - на себе/на двоє дітей/на комуналку - менше 25Кгрн/міс витрачає))
І вона в мене не така "економна", як я
І я їй доручаю ЩОМІСЯЦЯ 99% звоєї зарплати і премії!
Додано: Суб 01 лип, 2023 00:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вай молодець.
Додано: Суб 01 лип, 2023 00:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.
Додано: Суб 01 лип, 2023 04:57
aroused need Я не сомневаюсь, что вы тратите больше, можно было не напоминать .
Изначально речь шла о другом. О том, доходят ли до обычных людей деньги Западных партнеров. Любые примеры почему-то переростают в меряние письками. Понятно что есть люди, которые тратят гораздо больше, только их доля в общем котле невелика, для того чтобы разогреть всю экономику.
Додано: Суб 01 лип, 2023 12:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я тут ні до чого, я вам кажу за об'єктивні факти.
А економіка не замкнене коло, щоб приблизно оцінити, чи доходять ті кошти так чи інакше до пересічних, варто уявити, а що було б без цієї допомоги.
Додано: Суб 01 лип, 2023 12:52
у меня не настолько богатое воображение. сколько бы тогда стоила например ваша квартира?
в 2011 году я работал в одной интересной конторе.. вот у них был запрет на закупку чего либо не у членов партии регионов. Продавать можно кому угодно, покупать нельзя. Внутри партии регионов был такой неофициальный междусобойчик. Чтобы не кормить политических конкурентов. Список был у кого что покупать. И пофиг что рядом на 20% дешевле. Хочешь чтобы у тебя покупали вступай в регионы. Спросите у Баграева почему он со своим тавр медиа в 2011 перешёл от ювт в пр. то что сейчас иначе это благо, а не данность.
Додано: Нед 02 лип, 2023 08:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Щось гілка з нерухомості про саму нерухомість нічого не каже. Що там з котлованами? З новобудовами? З вторинкою? Хоч 100 угод на Київ є? А то ринок продажів нагадує сферичного коня - одні продати не можуть, інші купляти не хочуть)
Додано: Нед 02 лип, 2023 08:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Строят Грейт, варшавский, точнее допиливают.
Нового ничего нет. Поэтому выгребают то, что осталось.
Всё как и прогнозировалось. На сегодня мы вышли ровно на довоенные цены, когда 2к в севен стоит 115 куе без ремонта. Но разница в том, что на весь севен она аж одна.
Да, кстати, севен - говно. Я там всё продал, можно писать гадости
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