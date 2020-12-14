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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11010110111101211013
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:01

Витрачай, але з розумом!(так періодично кажу своїй дружині)

  vitaliian написав:на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
Моя - на себе/на двоє дітей/на комуналку - менше 25Кгрн/міс витрачає))
І вона в мене не така "економна", як я :D
І я їй доручаю ЩОМІСЯЦЯ 99% звоєї зарплати і премії!
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 00:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:
  vitaliian написав:на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.
Моя - на себе/на двоє дітей/на комуналку - менше 25Кгрн/міс витрачає))
І вона в мене не така "економна", як я :D
І я їй доручаю ЩОМІСЯЦЯ 99% звоєї зарплати і премії!
Вай молодець.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 00:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.

Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 04:57

  Faceless написав:
vitaliian написав:Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.

Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.

aroused need Я не сомневаюсь, что вы тратите больше, можно было не напоминать :oops: .

Изначально речь шла о другом. О том, доходят ли до обычных людей деньги Западных партнеров. Любые примеры почему-то переростают в меряние письками. Понятно что есть люди, которые тратят гораздо больше, только их доля в общем котле невелика, для того чтобы разогреть всю экономику.
  барабашов написав:как эта валюта осядет в кармане пересичного(или просто при двузначной инфляции и фиксации курса подгонит зарплаты до уровня конца 21года) и как эти десятки миллиардов повлияют на цену готового у нас
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:Мне тут недавно одна знакомая сказала, что на себя и ребенка она тратит 25к грн в месяц. Муж в ЗСУ , а жена гуляет, ни в чём себе не отказывает. 25к Карл. Я постеснялся спросить куда.

Це навіть близько не схоже на "ні в чому собі не відмовляти". Всього 25к. Гривень. Менше 700 дол. Це зовсім небагато. "Ні в чому собі не відмовляти" вийде тільки якщо нічого особливо і не хотіти.

aroused need Я не сомневаюсь, что вы тратите больше, можно было не напоминать :oops: .

Изначально речь шла о другом. О том, доходят ли до обычных людей деньги Западных партнеров. Любые примеры почему-то переростают в меряние письками. Понятно что есть люди, которые тратят гораздо больше, только их доля в общем котле невелика, для того чтобы разогреть всю экономику.
  барабашов написав:как эта валюта осядет в кармане пересичного(или просто при двузначной инфляции и фиксации курса подгонит зарплаты до уровня конца 21года) и как эти десятки миллиардов повлияют на цену готового у нас


Я тут ні до чого, я вам кажу за об'єктивні факти.
А економіка не замкнене коло, щоб приблизно оцінити, чи доходять ті кошти так чи інакше до пересічних, варто уявити, а що було б без цієї допомоги.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:52

  Faceless написав:варто уявити, а що було б без цієї допомоги.
у меня не настолько богатое воображение. сколько бы тогда стоила например ваша квартира?
  Faceless написав:А економіка не замкнене коло
в 2011 году я работал в одной интересной конторе.. вот у них был запрет на закупку чего либо не у членов партии регионов. Продавать можно кому угодно, покупать нельзя. Внутри партии регионов был такой неофициальный междусобойчик. Чтобы не кормить политических конкурентов. Список был у кого что покупать. И пофиг что рядом на 20% дешевле. Хочешь чтобы у тебя покупали вступай в регионы. Спросите у Баграева почему он со своим тавр медиа в 2011 перешёл от ювт в пр. то что сейчас иначе это благо, а не данность.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Щось гілка з нерухомості про саму нерухомість нічого не каже. Що там з котлованами? З новобудовами? З вторинкою? Хоч 100 угод на Київ є? А то ринок продажів нагадує сферичного коня - одні продати не можуть, інші купляти не хочуть)
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Строят Грейт, варшавский, точнее допиливают.
Нового ничего нет. Поэтому выгребают то, что осталось.
Всё как и прогнозировалось. На сегодня мы вышли ровно на довоенные цены, когда 2к в севен стоит 115 куе без ремонта. Но разница в том, что на весь севен она аж одна.
Да, кстати, севен - говно. Я там всё продал, можно писать гадости
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