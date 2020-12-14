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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11009110101101111012
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:37

  cherchiltank написав:Щось гілка з нерухомості про саму нерухомість нічого не каже. Що там з котлованами? З новобудовами? З вторинкою? Хоч 100 угод на Київ є? А то ринок продажів нагадує сферичного коня - одні продати не можуть, інші купляти не хочуть)

Та да
КРЖН сейчас напоминает Чёрный АТБ после сезона красных ценников
Вот пришёл такой весь "Я!!!" с 20грн в кармане и ничего на прилавках не нравится, а у "Харродсе" и "Эдеке" я слышал, как в трамвае кто то вслух статью со Срана.юа читал, всё лучше, вкуснее и дешевле, особенно в горах на юге Парижа.
Поэтому Виннмца - вверх(и Ужгород тоже)
КРЖН(кроме некоторых прелестей что студенты с винницы покупают) - вниз
Аренда - за коммуналь, отопление и кондиционирование на лохе-лендлорде
В метро даже утром гоняют пустые вагоны
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:43

  барабашов написав:Поэтому Виннмца - вверх(и Ужгород тоже)
западная помощь не дойдёт до винницкой недвижимости? сейчас боятся покупать, сидят на деньгах. Это Beee смелый, влез по моему совету в Варшавский, я бы не решился.

Как только прояснится где и чем закончится война, начнутся музыкальные стулья, потому что среди гауна найти что то идейное всегда было проблематично. Этот сегмент и расхватают в первую очередь. А разные бараки с деревянными перекрытиями вполне могут подешеветь, даже в разы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я влез только потому что варшавский+ сдан и адрес получен.
Очень хочется верить в победу, но все без исключения мои личные знакомые и с передних секторов и с тыловых, и уволенные по ранению, говорят одно и тоже - договорятся. Математически военного решения нет. Что тут скажешь
beee
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:01

  beee написав:Я влез только потому что варшавский+ сдан и адрес получен.
Очень хочется верить в победу, но все без исключения мои личные знакомые и с передних секторов и с тыловых, и уволенные по ранению, говорят одно и тоже - договорятся. Математически военного решения нет. Что тут скажешь

Тут більш цікаво що буде після війни
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  beee написав:Я влез только потому что варшавский+ сдан и адрес получен.
Очень хочется верить в победу, но все без исключения мои личные знакомые и с передних секторов и с тыловых, и уволенные по ранению, говорят одно и тоже - договорятся. Математически военного решения нет. Что тут скажешь

Тут більш цікаво що буде після війни
Зараз купують по інерції на сховані заощадження.
Потім інтегрують європейську систему контролю за відмиванням і контроль обігу, як завжди - народу з залишенням тотальної корупції влади та приправлять підвищенням тарифів та інших забаганок МВФ. Интересный эксперимент получится.
Не представляю как в таких условиях заработать на хату.
Тут следует прибегнуть до діалогу героїв Подерв'янського, коли Альфред Юхимович питає пророка самуїла: то пророкі шо з нами буде.
beee
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  #<1 ... 11009110101101111012
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