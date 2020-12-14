Додано: Нед 02 лип, 2023 16:38

барабашов написав: vitaliian

А подстанции запитывать эти «Коулуны» на месте бывших фруктовых садов есть или на них тоже Ахметка застройщиков разводит? Как с давлением воды в системе и канализацией на тех участках, за которые драка? Газ наверно в эти ЖК и не заводят или для котельных(не ЖК принадлежащим) это не такая уж проблема? А подстанции запитывать эти «Коулуны» на месте бывших фруктовых садов есть или на них тоже Ахметка застройщиков разводит? Как с давлением воды в системе и канализацией на тех участках, за которые драка? Газ наверно в эти ЖК и не заводят или для котельных(не ЖК принадлежащим) это не такая уж проблема?

по э.э.крупные застройщики покупают подстанции и потом продают э.э. всякой мелочи по тарифу +1 грн. Мелочь продаёт дальше, уже своим питомцам, накинув ещё 1-2 грн. Есссно налом. Таким образом тариф может достигать 5 грн, причём кто не оплатит в течение 5 дней (например люди отдыхают там где нет интернета) тем сразу делают блэкаут. Бо субсидировать схематоз некому.Всё остальное как повезёт, по центральным улицам 100% есть газ, канализация и водопровод. Где то на отшибах хз, наверное нету, я в проблемы отшибов сильно не вникал. Знаю кейс когда застройщик протянул на отшиб канализацию/водопровод и за врезку брал 1куе по курсу 8. Вроде как даже 80+ человек врезалось. В принципе тоже бизнес. Вижу что застраивается то, что 5-10 лет назад было огородами. Как раз домики 4 этажа 16 квартир. Как говорил beee. Такой домик строится 1 год, и если продается моментально, с 200куе уже можно стартануть такой бизнес.