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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лип, 2023 16:59
Имеется в виду не перевод участка с садового в под строительство, а с индивидуального строительства на многоквартирное. Это нарушение.
Хотя мы знаем десятки ЖК, которые на определенном этапе чудесным образом меняют назначение. Механизм есть. Но то, что он скользкий - смущает. Страна не для этого воюет.
Мои амбиции, есессно, скромнее - это что-то подобное кондоминиумов с последующим обслуживанием.
Такое я смотрю строят и в задницах типа святопетровского под бояркой.
Если цена квартиры 35 м - 30 куе, будут покупать. Фишка нужна.
Тут нужно рискнуть и положить 200 куе на это мероприятие. Выхлоп процентов 30%.
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beee
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Додано: Нед 02 лип, 2023 17:01
По поводу канальи. Мой сантехник встречал высотки в области, где осбб купило свою гавнокачку)). И каждый день качают резервуар. Оказывается это выгоднее врезки в централь.
Отопление. Наверное, ТТ. Газ - не нужно. Очень долго, дорого.
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beee
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Додано: Нед 02 лип, 2023 17:05
beee написав:
Такое я смотрю строят и в задницах типа святопетровского под бояркой.
а инфраструктуру кто построит? получается если каждый день ездить везде на авто, то такой эконом даром никому не нужен, слишком затратный он в итоге.
тогда лучше в котеджных поселках строить котеджи на продажу, охраняемая территория, обязательно гостевая и комната для прислуги, несколько паркомест, альтанка, газончик (не газ 53). Это +/- платежеспособный народ, дорога туда-сюда до 100 км в день с прислугой не проблема, водитель кого надо забрал и привёз.
beee написав:
И каждый день качают резервуар.
кто то должен следить, вызывать машину, когда идет откачка запах русни по округе, а если нет э.э. как оно работает. Это трэшевый вариант, щас скину в лс видео многоэтажки, где такое успешно реализовано, послушайте жильцов.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 02 лип, 2023 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Нед 02 лип, 2023 17:11
vitaliian написав: beee написав:
Такое я смотрю строят и в задницах типа святопетровского под бояркой.
а инфраструктуру кто построит? получается если каждый день ездить на авто то такой эконом никому не нужен, слишком затратный он в итоге.
тогда лучше в котеджных поселках строить котеджи на продажу, охраняемый, чтобы была комната для прислуги, несколько паркомест, альтанка, газончик (не газ 53). По крайней мере это платежеспособный народ и дорога туда сюда 100 км в день с прислугой не проблема, водитель кого надо забрал и привёз.
Коттеджи нужны до 120 куе. Как это сделать, хз. Дороже сейчас наверное не купят
Для меня загадка, что делать в том святопетровском, но покупают же. Главное цена. Ну а ..ули, у людей вообще крыши нет. А там 20..30 куе квартира.
А у нас сами знаете как. Не инфраструктура диктует развитие градостроительства, а градостроительство тянет появление инфраструктуры вокруг. Появляется ЖК и тут же в каждом доме, садик, магаз, кафе и прочее.
Зато ска в каждом захудалом селе несколько церквей. Школы нет. Сада нет. А церковь есть.
В 2014 голова, не буду писать какой громады, паевой взнос - сказал занести в церковь. Прикиньте
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beee
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Додано: Нед 02 лип, 2023 17:17
beee написав:
А у нас сами знаете как. Не инфраструктура диктует развитие градостроительства, а градостроительство тянет появление инфраструктуры вокруг. Появляется ЖК и тут же в каждом доме, садик, магаз, кафе и прочее.
Зато ска в каждом захудалом селе несколько церквей. Школы нет. Сада нет. А церковь есть.
вообще то логично, экономика не плановая, ввалить бабло в инфраструктуру и ждать буратин желающих нет. Помните сколько лет Лавина строилась? И еще пару лет стояла полупустой. В Ирпене в 2011 тоже мало что было, потом настроили, кроме эпицентра и метро уже наверное есть всё (Ашан мне нафиг не нужен).
beee написав:
что делать в том святопетровском,
рядом промка 1-2 км, в теории можно найти там работу, в остальном только секс и интернет, больше там делать ничего. И та инфраструктура которая в Вишневом слабая, в основном совковая.
beee написав:
Коттеджи нужны до 120 куе.
до 120куе таунхаусы 100-150м2, коттеджи вряд ли. либо совсем в поле. Цена участка и коммуникаций не даст влезть в эту цифру. Если 120куе себестоимость, это ближе к реальности. Продавать за 160-180. За год думаю 1-2 проекта в хороших локациях заберут.
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vitaliian
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