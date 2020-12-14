Додано: Нед 02 лип, 2023 17:17

beee написав: А у нас сами знаете как. Не инфраструктура диктует развитие градостроительства, а градостроительство тянет появление инфраструктуры вокруг. Появляется ЖК и тут же в каждом доме, садик, магаз, кафе и прочее.

Зато ска в каждом захудалом селе несколько церквей. Школы нет. Сада нет. А церковь есть. А у нас сами знаете как. Не инфраструктура диктует развитие градостроительства, а градостроительство тянет появление инфраструктуры вокруг. Появляется ЖК и тут же в каждом доме, садик, магаз, кафе и прочее.Зато ска в каждом захудалом селе несколько церквей. Школы нет. Сада нет. А церковь есть.

beee написав: что делать в том святопетровском, что делать в том святопетровском,

beee написав: Коттеджи нужны до 120 куе. Коттеджи нужны до 120 куе.

вообще то логично, экономика не плановая, ввалить бабло в инфраструктуру и ждать буратин желающих нет. Помните сколько лет Лавина строилась? И еще пару лет стояла полупустой. В Ирпене в 2011 тоже мало что было, потом настроили, кроме эпицентра и метро уже наверное есть всё (Ашан мне нафиг не нужен).рядом промка 1-2 км, в теории можно найти там работу, в остальном только секс и интернет, больше там делать ничего. И та инфраструктура которая в Вишневом слабая, в основном совковая.до 120куе таунхаусы 100-150м2, коттеджи вряд ли. либо совсем в поле. Цена участка и коммуникаций не даст влезть в эту цифру. Если 120куе себестоимость, это ближе к реальности. Продавать за 160-180. За год думаю 1-2 проекта в хороших локациях заберут.