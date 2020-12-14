Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Имеется в виду не перевод участка с садового в под строительство, а с индивидуального строительства на многоквартирное. Это нарушение. Хотя мы знаем десятки ЖК, которые на определенном этапе чудесным образом меняют назначение. Механизм есть. Но то, что он скользкий - смущает. Страна не для этого воюет. Мои амбиции, есессно, скромнее - это что-то подобное кондоминиумов с последующим обслуживанием. Такое я смотрю строят и в задницах типа святопетровского под бояркой. Если цена квартиры 35 м - 30 куе, будут покупать. Фишка нужна. Тут нужно рискнуть и положить 200 куе на это мероприятие. Выхлоп процентов 30%.
По поводу канальи. Мой сантехник встречал высотки в области, где осбб купило свою гавнокачку)). И каждый день качают резервуар. Оказывается это выгоднее врезки в централь. Отопление. Наверное, ТТ. Газ - не нужно. Очень долго, дорого.
beee написав:Такое я смотрю строят и в задницах типа святопетровского под бояркой.
а инфраструктуру кто построит? получается если каждый день ездить везде на авто, то такой эконом даром никому не нужен, слишком затратный он в итоге.
тогда лучше в котеджных поселках строить котеджи на продажу, охраняемая территория, обязательно гостевая и комната для прислуги, несколько паркомест, альтанка, газончик (не газ 53). Это +/- платежеспособный народ, дорога туда-сюда до 100 км в день с прислугой не проблема, водитель кого надо забрал и привёз.
beee написав:И каждый день качают резервуар.
кто то должен следить, вызывать машину, когда идет откачка запах русни по округе, а если нет э.э. как оно работает. Это трэшевый вариант, щас скину в лс видео многоэтажки, где такое успешно реализовано, послушайте жильцов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 лип, 2023 17:14, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Такое я смотрю строят и в задницах типа святопетровского под бояркой.
а инфраструктуру кто построит? получается если каждый день ездить на авто то такой эконом никому не нужен, слишком затратный он в итоге.
тогда лучше в котеджных поселках строить котеджи на продажу, охраняемый, чтобы была комната для прислуги, несколько паркомест, альтанка, газончик (не газ 53). По крайней мере это платежеспособный народ и дорога туда сюда 100 км в день с прислугой не проблема, водитель кого надо забрал и привёз.
Коттеджи нужны до 120 куе. Как это сделать, хз. Дороже сейчас наверное не купят Для меня загадка, что делать в том святопетровском, но покупают же. Главное цена. Ну а ..ули, у людей вообще крыши нет. А там 20..30 куе квартира. А у нас сами знаете как. Не инфраструктура диктует развитие градостроительства, а градостроительство тянет появление инфраструктуры вокруг. Появляется ЖК и тут же в каждом доме, садик, магаз, кафе и прочее. Зато ска в каждом захудалом селе несколько церквей. Школы нет. Сада нет. А церковь есть. В 2014 голова, не буду писать какой громады, паевой взнос - сказал занести в церковь. Прикиньте
beee написав:А у нас сами знаете как. Не инфраструктура диктует развитие градостроительства, а градостроительство тянет появление инфраструктуры вокруг. Появляется ЖК и тут же в каждом доме, садик, магаз, кафе и прочее. Зато ска в каждом захудалом селе несколько церквей. Школы нет. Сада нет. А церковь есть.
вообще то логично, экономика не плановая, ввалить бабло в инфраструктуру и ждать буратин желающих нет. Помните сколько лет Лавина строилась? И еще пару лет стояла полупустой. В Ирпене в 2011 тоже мало что было, потом настроили, кроме эпицентра и метро уже наверное есть всё (Ашан мне нафиг не нужен).
beee написав:что делать в том святопетровском,
рядом промка 1-2 км, в теории можно найти там работу, в остальном только секс и интернет, больше там делать ничего. И та инфраструктура которая в Вишневом слабая, в основном совковая.
beee написав:Коттеджи нужны до 120 куе.
до 120куе таунхаусы 100-150м2, коттеджи вряд ли. либо совсем в поле. Цена участка и коммуникаций не даст влезть в эту цифру. Если 120куе себестоимость, это ближе к реальности. Продавать за 160-180. За год думаю 1-2 проекта в хороших локациях заберут.
В горе мужик покупает участок за 60 куе. Делит пополам. Строит одноэтажные коробки метров до 80, только с окнами и больше нихрена нет, пихает по 80 куе. По моим прикидкам на "доме" = до 10 куе. За 4 месяца при параллельном строительстве это до 5 куе в месяц. Жить можно.
beee написав:В горе мужик покупает участок за 60 куе. Делит пополам. Строит одноэтажные коробки метров до 80, только с окнами и больше нихрена нет, пихает по 80 куе. По моим прикидкам на "доме" = до 10 куе. За 4 месяца при параллельном строительстве это до 5 куе в месяц. Жить можно.
beee написав:В горе мужик покупает участок за 60 куе. Делит пополам. Строит одноэтажные коробки метров до 80, только с окнами и больше нихрена нет, пихает по 80 куе. По моим прикидкам на "доме" = до 10 куе. За 4 месяца при параллельном строительстве это до 5 куе в месяц. Жить можно.
это трэш. А дорога туда с покрытием к самому участку, а коммуникации кто и за какие ши-ши тянет, в частности э.э?
Я смотрел участок в новых Петровцах. Коммуникации уже притянул продавец, он там много участков продаёт. До асфальта 1км, (в теории можно скинуться), до трассы и форы 2 км Там же маршрутки на Героев Днепра.
но невозможно высчитать все факторы, но я не для себя, а под коммерцию, для жителей тех коттеджей. Место бомба котеджи вокруг озера.
Имхо все это куйня, надо брать только готовое. Не влазьте в стройку. Или если у вас миллионы уе и классный проект в хорошей локации. Остальное может не выстрелить. По готовому и заселенному хотя бы можно все риски взвесить.