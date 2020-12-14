Додано: Нед 02 лип, 2023 17:53

beee написав: В горе мужик покупает участок за 60 куе. Делит пополам. Строит одноэтажные коробки метров до 80, только с окнами и больше нихрена нет, пихает по 80 куе. По моим прикидкам на "доме" = до 10 куе. За 4 месяца при параллельном строительстве это до 5 куе в месяц. Жить можно. В горе мужик покупает участок за 60 куе. Делит пополам. Строит одноэтажные коробки метров до 80, только с окнами и больше нихрена нет, пихает по 80 куе. По моим прикидкам на "доме" = до 10 куе. За 4 месяца при параллельном строительстве это до 5 куе в месяц. Жить можно.

это трэш. А дорога туда с покрытием к самому участку, а коммуникации кто и за какие ши-ши тянет, в частности э.э?Я смотрел участок в новых Петровцах. Коммуникации уже притянул продавец, он там много участков продаёт. До асфальта 1км, (в теории можно скинуться), до трассы и форы 2 км Там же маршрутки на Героев Днепра.невозможно высчитать все факторы, но я не для себя, а под коммерцию, для жителей тех коттеджей. Место бомба котеджи вокруг озера.Имхо все это куйня, надо брать только готовое. Не влазьте в стройку. Или если у вас миллионы уе и классный проект в хорошей локации. Остальное может не выстрелить. По готовому и заселенному хотя бы можно все риски взвесить.