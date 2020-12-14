это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 21:03
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нас заставили передать на баланс. У застройщиков, вероятно, допуски есть, электрики и всё такое. Все частные мелкие ТП после 2014 отжало дтек. Государство запретило выдачу ТУ через разрешения частных лиц. Все подключения идут напрямую
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