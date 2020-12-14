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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11011110121101311014
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:03

  beee написав:Потім свою ТП ми віддали безкоштовно ДТЕК.
это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:Потім свою ТП ми віддали безкоштовно ДТЕК.
это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.
Нас заставили передать на баланс. У застройщиков, вероятно, допуски есть, электрики и всё такое. Все частные мелкие ТП после 2014 отжало дтек. Государство запретило выдачу ТУ через разрешения частных лиц. Все подключения идут напрямую
beee
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