это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:03
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нас заставили передать на баланс. У застройщиков, вероятно, допуски есть, электрики и всё такое. Все частные мелкие ТП после 2014 отжало дтек. Государство запретило выдачу ТУ через разрешения частных лиц. Все подключения идут напрямую
Додано: Нед 02 лип, 2023 22:23
у нас тп себе могут позволить только крупные застройщики, а мелочь харчуется уже со 2го стола. Хотя бы по этой причине в стройку лезть не нужно). Знакомый застройщик рассказывал какие сюрпризы в этих схемах. Чем отбил желание что либо строить. Может где-то иначе, но монополии это зло.
Додано: Нед 02 лип, 2023 23:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це стандартнтно для Києва, та й не тільки.
Взагалі я так бачу по Ірпеню просто дикунство, ділянки - що хочуть, те й роблять, з електрикою безлад, з комунікацвями теж, цілі ЖК можуть на вигрібній ямі сидіти.
Додано: Нед 02 лип, 2023 23:19
Мэр не обязан подключать ЖК к канализациям, закон не запрещает выгребные ямы, что не так? В Киеве мало проблемных строек и обманутых инвесторов, если вы решили что такие чудеса только в Ирпене. Я пишу как есть ничего не приукрашаю.
|