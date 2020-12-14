это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 21:03
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нас заставили передать на баланс. У застройщиков, вероятно, допуски есть, электрики и всё такое. Все частные мелкие ТП после 2014 отжало дтек. Государство запретило выдачу ТУ через разрешения частных лиц. Все подключения идут напрямую
Додано: Нед 02 лип, 2023 22:23
у нас тп себе могут позволить только крупные застройщики, а мелочь харчуется уже со 2го стола. Хотя бы по этой причине в стройку лезть не нужно). Знакомый застройщик рассказывал какие сюрпризы в этих схемах. Чем отбил желание что либо строить. Может где-то иначе, но монополии это зло.
Додано: Нед 02 лип, 2023 23:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це стандартнтно для Києва, та й не тільки.
Взагалі я так бачу по Ірпеню просто дикунство, ділянки - що хочуть, те й роблять, з електрикою безлад, з комунікацвями теж, цілі ЖК можуть на вигрібній ямі сидіти.
Додано: Нед 02 лип, 2023 23:19
Мэр не обязан подключать ЖК к канализациям, закон не запрещает выгребные ямы, что не так? в 2011 Ирпень начал активно расти, а исторически большинство участков садово-огородного назначения, где брать землю под строительство, взяли и максимально упростили изменение целевого назначения участков. Что не так?
Привлечь крупных застройщиков (типа аркады) не получилось (лохов стричь лучшетам где их 3 млн, а не 100тыс) абсолютно все застройщики - местные.
Оказывается 16 квартирная мелочь не тянет к каждому построенному домику купить свою ТП (напомню город интенсивно растёт, "запасных" мощностей нет). Что на эту тему пишет Закон, "занести эквивалент стоимости ТП Ахметову"?
В обход придумали схему, когда крупный застройщик покупает ТП и продаёт э.э. мелкому. На бумаге этого нет, но без этой схемы город не смог бы расти.
В итоге любой смертный может купить участок, построить таун (или 16кв дом) и затем продать. Что не так, что законы написаны под крупных игроков? Так их не в Ирпене пишут.
В итоге имеем беспрецеде́нтную конкуренцию, выбор жилья и этажности. Коттеджи, тауны, 5ти этажки с лифтами и что угодно. За взносы застройщиков в местный бюджет построены дороги, парки, больницы, школы. Для мелкого украинского города это прорыв.
Если делать всё как в Киеве, будут только 30ти этажные заброшки и обманутые инвесторы. Потому что ёмкость рынка в 100 раз меньше, цены м2 ниже, а работать за 2% рентабельности никто не хочет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 03 лип, 2023 07:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 02 лип, 2023 23:22
вижу картину глобально так:
если рецессия не перерастает в депрессию в ЕС/мире то до середины 2025:
- недвига в Европе дешевеет от 30% до 50% в зависимости от страны
- в США 30%, в Канаде/Австралии 50%, Китай без понятия
- Украина старье -60%, новье после 2005 -30%
Хотя по Украине много зависит от демографии, если уедет еще 5-10 млн и останется <20 млн: то ли из-за продолжения войны, то ли наоборот из-за открывшихся границ
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