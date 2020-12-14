Додано: Нед 02 лип, 2023 23:19

Faceless написав: vitaliian написав: beee написав: Потім свою ТП ми віддали безкоштовно ДТЕК. Потім свою ТП ми віддали безкоштовно ДТЕК. это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся. это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.

Це стандартнтно для Києва, та й не тільки.

Взагалі я так бачу по Ірпеню просто дикунство, ділянки - що хочуть, те й роблять, з електрикою безлад, з комунікацвями теж, цілі ЖК можуть на вигрібній ямі сидіти. Це стандартнтно для Києва, та й не тільки.Взагалі я так бачу по Ірпеню просто дикунство, ділянки - що хочуть, те й роблять, з електрикою безлад, з комунікацвями теж, цілі ЖК можуть на вигрібній ямі сидіти.

Мэр не обязан подключать ЖК к канализациям, закон не запрещает выгребные ямы, что не так? в 2011 Ирпень начал активно расти, а исторически большинство участков садово-огородного назначения, где брать землю под строительство, взяли и максимально упростили изменение целевого назначения участков. Что не так?Привлечь крупных застройщиков (типа аркады) не получилось (лохов стричь лучшетам где их 3 млн, а не 100тыс) абсолютно все застройщики - местные.Оказывается 16 квартирная мелочь не тянет к каждому построенному домику купить свою ТП (напомню город интенсивно растёт, "запасных" мощностей нет). Что на эту тему пишет Закон, "занести эквивалент стоимости ТП Ахметову"?В обход придумали схему, когда крупный застройщик покупает ТП и продаёт э.э. мелкому. На бумаге этого нет, но без этой схемы город не смог бы расти.В итоге любой смертный может купить участок, построить таун (или 16кв дом) и затем продать. Что не так, что законы написаны под крупных игроков? Так их не в Ирпене пишут.В итоге имеем беспрецеде́нтную конкуренцию, выбор жилья и этажности. Коттеджи, тауны, 5ти этажки с лифтами и что угодно. За взносы застройщиков в местный бюджет построены дороги, парки, больницы, школы. Для мелкого украинского города это прорыв.Если делать всё как в Киеве, будут только 30ти этажные заброшки и обманутые инвесторы. Потому что ёмкость рынка в 100 раз меньше, цены м2 ниже, а работать за 2% рентабельности никто не хочет.