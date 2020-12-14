Додано: Пон 03 лип, 2023 10:45

flyman написав: Є така історія.

Заморожена новобудова від початку активних БД.

Недавно забудовник проснувся і телефонує інвесторам з варіантами:

- довкласти майже 3К грн на м2 і чекати здачу новобудови,

- продати по переуступці 25К м2, але мінус 3К з м2 на користь забудовника,

- отримати кошти по ціні інвестиції 3 роки тому м2, але після перепродажі.



Думаю, чи не чекає така ж участь прєлєсці Успіха-Долярчика, та інших інвешторів?



Але КРЖН дорожає, не може ж не дорожати, 1й закон Трайбеки Є така історія.Заморожена новобудова від початку активних БД.Недавно забудовник проснувся і телефонує інвесторам з варіантами:- довкласти майже 3К грн на м2 і чекати здачу новобудови,- продати по переуступці 25К м2, але мінус 3К з м2 на користь забудовника,- отримати кошти по ціні інвестиції 3 роки тому м2, але після перепродажі.Думаю, чи не чекає така ж участь прєлєсці Успіха-Долярчика, та інших інвешторів?Але КРЖН дорожає, не може ж не дорожати, 1й закон Трайбеки

До речі - дуже цікава історія.А я якраз знову тут хотів порадитись на рахунок своєї(покищо ще незавершеної) квіточки))Тож - давай спочатку я твою історію промоделюю на себе, а тоді вже по своїй квіточці позапитуюю...))Тож, щоб у такій ситуації☝️ зробив би Успіх, якщо б таку куйню запропонував би забудовник?🤔Мабуть, вибрав би другий варіант. Хоч і перший варіант досить привабливийЯ колись вже запитував - але це було колись))Тож ситуація наступна >>>Ще рік тому був зведений будинок і вже почали були робити внутрішні роботи...Минулої осені в переписці по Вайберу з менеджером з ВП мені написали, що здачу будинку планують на весну цього року))А на весні цього року, коли я знову звернувся по Вайберу і мені написали:"Добрий день! Планові терміни підписання актів приймання передачі - травень -черень 2023р. Підписання основних договорів відбуватиметься пізніше, після проведення процедури здачі - планові терміни - осінь 2023р."Отак на хвилинку - плять! Більше року роблять внутрішні роботи? Серйозно?Хоча, наче, справді цілий рік там трошки щось вовтузились і в ютубі періодично викладали звіти (типу йде монтаж водопостачання...йде монтаж ліфтів..і т.п.)Тож, питання наступне - якщо справді цієї осені здадуть будинок і буде підписання Основних договорів, а я не зможу вирватись у відпустку в цей місяць(а по Попередньому договору, якщо протягом місяця, після здачі будинку не з'являєшся на підписання Основного договору, то забудовник має право розірвати договір, а мені повернути кошти, які я тоді заплатив/а може ще якусь і комісію відщіпне/), то що робити?1. - потім судитись?2. - довіреність на дружину?(але ж наче зараз не можна/заборонили таке?)3. - дружині продати по переуступці?(але ж зайві витрати)3. - якщо буду у відпустці до здачі будинку - зайти у ВП і занести їм документ, що я в ЗСУ/перебуваю на фронті?4. - ваш варіант?