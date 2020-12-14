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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:03
beee написав:
Потім свою ТП ми віддали безкоштовно ДТЕК.
это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.
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vitaliian
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Додано: Нед 02 лип, 2023 21:57
vitaliian написав: beee написав:
Потім свою ТП ми віддали безкоштовно ДТЕК.
это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.
Нас заставили передать на баланс. У застройщиков, вероятно, допуски есть, электрики и всё такое. Все частные мелкие ТП после 2014 отжало дтек. Государство запретило выдачу ТУ через разрешения частных лиц. Все подключения идут напрямую
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beee
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Додано: Нед 02 лип, 2023 22:23
beee написав:
Все частные мелкие ТП после 2014 отжало дтек.
у нас тп себе могут позволить только крупные застройщики, а мелочь харчуется уже со 2го стола. Хотя бы по этой причине в стройку лезть не нужно). Знакомый застройщик рассказывал какие сюрпризы в этих схемах. Чем отбил желание что либо строить. Может где-то иначе, но монополии это зло.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 23:09
vitaliian написав: beee написав:
Потім свою ТП ми віддали безкоштовно ДТЕК.
это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.
Це стандартнтно для Києва, та й не тільки.
Взагалі я так бачу по Ірпеню просто дикунство, ділянки - що хочуть, те й роблять, з електрикою безлад, з комунікацвями теж, цілі ЖК можуть на вигрібній ямі сидіти.
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Faceless
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Додано: Нед 02 лип, 2023 23:19
Faceless написав: vitaliian написав: beee написав:
Потім свою ТП ми віддали безкоштовно ДТЕК.
это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.
Це стандартнтно для Києва, та й не тільки.
Взагалі я так бачу по Ірпеню просто дикунство, ділянки - що хочуть, те й роблять, з електрикою безлад, з комунікацвями теж, цілі ЖК можуть на вигрібній ямі сидіти.
Мэр не обязан подключать ЖК к канализациям, закон не запрещает выгребные ямы, что не так? в 2011 Ирпень начал активно расти, а исторически большинство участков садово-огородного назначения, где брать землю под строительство, взяли и максимально упростили изменение целевого назначения участков. Что не так?
Привлечь крупных застройщиков (типа аркады) не получилось (лохов стричь лучшетам где их 3 млн, а не 100тыс) абсолютно все застройщики - местные.
Оказывается 16 квартирная мелочь не тянет к каждому построенному домику купить свою ТП (напомню город интенсивно растёт, "запасных" мощностей нет). Что на эту тему пишет Закон, "занести эквивалент стоимости ТП Ахметову"?
В обход придумали схему, когда крупный застройщик покупает ТП и продаёт э.э. мелкому. На бумаге этого нет, но без этой схемы город не смог бы расти.
В итоге любой смертный может купить участок, построить таун (или 16кв дом) и затем продать. Что не так, что законы написаны под крупных игроков? Так их не в Ирпене пишут.
В итоге имеем беспрецеде́нтную конкуренцию, выбор жилья и этажности. Коттеджи, тауны, 5ти этажки с лифтами и что угодно. За взносы застройщиков в местный бюджет построены дороги, парки, больницы, школы. Для мелкого украинского города это прорыв.
Если делать всё как в Киеве, будут только 30ти этажные заброшки и обманутые инвесторы. Потому что ёмкость рынка в 100 раз меньше, цены м2 ниже, а работать за 2% рентабельности никто не хочет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 03 лип, 2023 07:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 23:22
вижу картину глобально так:
если рецессия не перерастает в депрессию в ЕС/мире то до середины 2025:
- недвига в Европе дешевеет от 30% до 50% в зависимости от страны
- в США 30%, в Канаде/Австралии 50%, Китай без понятия
- Украина старье -60%, новье после 2005 -30%
Хотя по Украине много зависит от демографии, если уедет еще 5-10 млн и останется <20 млн: то ли из-за продолжения войны, то ли наоборот из-за открывшихся границ
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Додано: Пон 03 лип, 2023 09:12
vitaliian написав: beee написав:
В горе мужик покупает участок за 60 куе. Делит пополам. Строит одноэтажные коробки метров до 80, только с окнами и больше нихрена нет, пихает по 80 куе. По моим прикидкам на "доме" = до 10 куе. За 4 месяца при параллельном строительстве это до 5 куе в месяц. Жить можно.
это трэш. А дорога туда с покрытием к самому участку, а коммуникации кто и за какие ши-ши тянет, в частности э.э?
Я смотрел участок в новых Петровцах. Коммуникации уже притянул продавец, он там много участков продаёт. До асфальта 1км, (в теории можно скинуться), до трассы и форы 2 км Там же маршрутки на Героев Днепра.
невозможно высчитать все факторы, но я не для себя, а под коммерцию, для жителей тех коттеджей. Место бомба котеджи вокруг озера.
Имхо все это куйня, надо брать только готовое. Не влазьте в стройку
. Или если у вас миллионы уе и классный проект в хорошей локации. Остальное может не выстрелить. По готовому и заселенному хотя бы можно все риски взвесить.
Є така історія.
Заморожена новобудова від початку активних БД.
Недавно забудовник проснувся і телефонує інвесторам з варіантами:
- довкласти майже 3К грн на м2 і чекати здачу новобудови,
- продати по переуступці 25К м2, але мінус 3К з м2 на користь забудовника,
- отримати кошти по ціні інвестиції 3 роки тому м2, але після перепродажі.
Думаю, чи не чекає така ж участь прєлєсці Успіха-Долярчика, та інших інвешторів?
Але КРЖН дорожає, не може ж не дорожати, 1й закон Трайбеки
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flyman
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Додано: Пон 03 лип, 2023 10:42
vitaliian написав: Faceless написав:
Це стандартнтно для Києва, та й не тільки.
Взагалі я так бачу по Ірпеню просто дикунство, ділянки - що хочуть, те й роблять, з електрикою безлад, з комунікацвями теж, цілі ЖК можуть на вигрібній ямі сидіти.
Мэр не обязан подключать ЖК к канализациям, закон не запрещает выгребные ямы, что не так? в 2011 Ирпень начал активно расти, а исторически большинство участков садово-огородного назначения, где брать землю под строительство, взяли и максимально упростили изменение целевого назначения участков. Что не так?
Привлечь крупных застройщиков (типа аркады) не получилось (лохов стричь лучшетам где их 3 млн, а не 100тыс) абсолютно все застройщики - местные.
Оказывается 16 квартирная мелочь не тянет к каждому построенному домику купить свою ТП (напомню город интенсивно растёт, "запасных" мощностей нет). Что на эту тему пишет Закон, "занести эквивалент стоимости ТП Ахметову"?
В обход придумали схему, когда крупный застройщик покупает ТП и продаёт э.э. мелкому. На бумаге этого нет, но без этой схемы город не смог бы расти.
В итоге любой смертный может купить участок, построить таун (или 16кв дом) и затем продать. Что не так, что законы написаны под крупных игроков? Так их не в Ирпене пишут.
В итоге имеем беспрецеде́нтную конкуренцию, выбор жилья и этажности. Коттеджи, тауны, 5ти этажки с лифтами и что угодно. За взносы застройщиков в местный бюджет построены дороги, парки, больницы, школы. Для мелкого украинского города это прорыв.
Если делать всё как в Киеве, будут только 30ти этажные заброшки и обманутые инвесторы. Потому что ёмкость рынка в 100 раз меньше, цены м2 ниже, а работать за 2% рентабельности никто не хочет.
Конкуренція це звісно добре, але не дикунство. Раптово виявилося, що житло - це не тільки вигнати коробку а й забезпечити інженерні мережі?
Нажаль, не знаю конкретних будівельних норм, але вигрібну яму на цілий ЖК інакше, як дикунство, назвати не можу. Як і схему, де забудовники ланцюжком "харчуються" з ТП, а потім при якихось аваріях всім пофіг, крайнього нема і мешканці йдуть дороги перекривати, як власне бувало в Ірпені.
Так, є таке поняття, як план розвитку міста, і коли він хаотичний, і отримаємо "схеми" з ТП, перевантажені інженерні мережі і ЖЦ Ценирвл парк з вигрібною ямою під боком.
Нічого хорошого в такому типу розвитку міста насправді немає. Стихійна забудова, безконтрольна зміна призначень ділянок, хаотичні інженерні мережі ні до чого доброго не приведуть, і дякувати конкуренції, хоч оздобили то якимись прибудинковими з озелененням і скверами, те, що ви так рекламуєте.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 10:45
flyman написав:
Є така історія.
Заморожена новобудова від початку активних БД.
Недавно забудовник проснувся і телефонує інвесторам з варіантами:
- довкласти майже 3К грн на м2 і чекати здачу новобудови,
- продати по переуступці 25К м2, але мінус 3К з м2 на користь забудовника,
- отримати кошти по ціні інвестиції 3 роки тому м2, але після перепродажі.
Думаю, чи не чекає така ж участь прєлєсці Успіха-Долярчика, та інших інвешторів?
Але КРЖН дорожає, не може ж не дорожати, 1й закон Трайбеки
До речі - дуже цікава історія.
А я якраз знову тут хотів порадитись на рахунок своєї(покищо ще незавершеної) квіточки))
Тож - давай спочатку я твою історію промоделюю на себе, а тоді вже по своїй квіточці позапитуюю...))
Тож, щоб у такій ситуації☝️ зробив би Успіх, якщо б таку куйню запропонував би забудовник?🤔
Мабуть, вибрав би другий варіант. Хоч і перший варіант досить привабливий А тепер попрошу ВСІХ бажаючих прокоментувати наступне - як би ви зробили на моєму місці?
Я колись вже запитував - але це було колись))
Тож ситуація наступна >>>
Ще рік тому був зведений будинок і вже почали були робити внутрішні роботи...
Минулої осені в переписці по Вайберу з менеджером з ВП мені написали, що здачу будинку планують на весну цього року))
А на весні цього року, коли я знову звернувся по Вайберу і мені написали:
"Добрий день! Планові терміни підписання актів приймання передачі - травень -черень 2023р. Підписання основних договорів відбуватиметься пізніше, після проведення процедури здачі - планові терміни - осінь 2023р."
Отак на хвилинку - плять! Більше року роблять внутрішні роботи? Серйозно?
Хоча, наче, справді цілий рік там трошки щось вовтузились і в ютубі періодично викладали звіти (типу йде монтаж водопостачання...йде монтаж ліфтів..і т.п.)
Тож, питання наступне - якщо справді цієї осені здадуть будинок і буде підписання Основних договорів, а я не зможу вирватись у відпустку в цей місяць(а по Попередньому договору, якщо протягом місяця, після здачі будинку не з'являєшся на підписання Основного договору, то забудовник має право розірвати договір, а мені повернути кошти, які я тоді заплатив/а може ще якусь і комісію відщіпне/), то що робити?
1. - потім судитись?
2. - довіреність на дружину?(але ж наче зараз не можна/заборонили таке?)
3. - дружині продати по переуступці?
(але ж зайві витрати)
3. - якщо буду у відпустці до здачі будинку - зайти у ВП і занести їм документ, що я в ЗСУ/перебуваю на фронті?
4. - ваш варіант?
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Додано: Пон 03 лип, 2023 10:51
Успіх написав: flyman написав:
Є така історія.
Заморожена новобудова від початку активних БД.
Недавно забудовник проснувся і телефонує інвесторам з варіантами:
- довкласти майже 3К грн на м2 і чекати здачу новобудови,
- продати по переуступці 25К м2, але мінус 3К з м2 на користь забудовника,
- отримати кошти по ціні інвестиції 3 роки тому м2, але після перепродажі.
Думаю, чи не чекає така ж участь прєлєсці Успіха-Долярчика, та інших інвешторів?
Але КРЖН дорожає, не може ж не дорожати, 1й закон Трайбеки
До речі - дуже цікава історія.
А я якраз знову тут хотів порадитись на рахунок своєї(покищо ще незавершеної) квіточки))
Тож - давай спочатку я твою історію промоделюю на себе, а тоді вже по своїй квіточці позапитуюю...))
Тож, щоб у такій ситуації
зробив би Успіх, якщо б таку куйню запропонував би забудовник?
Мабуть, вибрав би другий варіант. Хоч і перший варіант досить привабливий А тепер попрошу ВСІХ бажаючих прокоментувати наступне - як би ви зробили на моєму місці?
Я колись вже запитував - але це було колись))
Тож ситуація наступна >>>
Ще рік тому був зведений будинок і вже почали були робити внутрішні роботи...
Минулої осені в переписці по Вайберу з менеджером з ВП мені написали, що здачу будинку планують на весну цього року))
А на весні цього року, коли я знову звернувся по Вайберу і мені написали:
"Добрий день! Планові терміни підписання актів приймання передачі - травень -черень 2023р. Підписання основних договорів відбуватиметься пізніше, після проведення процедури здачі - планові терміни - осінь 2023р."
Отак на хвилинку - плять! Більше року роблять внутрішні роботи? Серйозно?
Хоча, наче, справді цілий рік там трошки щось вовтузились і в ютубі періодично викладали звіти (типу йде монтаж водопостачання...йде монтаж ліфтів..і т.п.)
Тож, питання наступне - якщо справді цієї осені здадуть будинок і буде підписання Основних договорів, а я не зможу вирватись у відпустку в цей місяць(а по Попередньому договору, якщо протягом місяця, після здачі будинку не з'являєшся на підписання Основного договору, то забудовник має право розірвати договір, а мені повернути кошти, які я тоді заплатив/а може ще якусь і комісію відщіпне/), то що робити?
1. - потім судитись?
2. - довіреність на дружину?(але ж наче зараз не можна/заборонили таке?)
3. - дружині продати по переуступці?
(але ж зайві витрати)
3. - якщо буду у відпустці до здачі будинку - зайти у ВП і занести їм документ, що я в ЗСУ/перебуваю на фронті?
4. - ваш варіант?
Довіреності ніхто не забороняв
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