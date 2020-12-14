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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лип, 2023 10:54
Успіх написав:
Тож, питання наступне - якщо справді цієї осені здадуть будинок і буде підписання Основних договорів, а я не зможу вирватись у відпустку в цей місяць(а по Попередньому договору, якщо протягом місяця, після здачі будинку не з'являєшся на підписання Основного договору, то забудовник має право розірвати договір, а мені повернути кошти, які я тоді заплатив/а може ще якусь і комісію відщіпне/), то що робити?
1. - потім судитись?
2. - довіреність на дружину?(але ж наче зараз не можна/заборонили таке?)
3. - дружині продати по переуступці? (але ж зайві витрати)
3. - якщо буду у відпустці до здачі будинку - зайти у ВП і занести їм документ, що я в ЗСУ/перебуваю на фронті?
4. - ваш варіант?
Довіреність. Можна. Думаю, командир ВЧ може її завірити (колись так було.)
До того ви мобілізовані, так що є "поважна причина" для судитися, якщо забудовник обнагліє.
Але моя думка, що як в прикладі перед тим, у забудовника нема грошей, а піраміда далі не росте за рахунок нових продаж.
Скоріше за все буде: "переноситься до закінчення ВС".
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Додано: Пон 03 лип, 2023 10:58
Frant написав:
Інформативність форуму впала до нуля.
Де рили, де мегапродажі новобудів???
flyman написав:
Думаю, командир ВЧ може її завірити (колись так було.)
Прикольно читати опуси орлів, які жодного дня не служили.
Органи і особи, які мають право посвідчувати довіреності
нотаріуси;
уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування - довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами;
начальники госпіталів, санаторіїв, інших військово-лікувальних закладів, їх заступники з медичної частини, старші або чергові лікарі - довіреності військовослужбовців або інших осіб, що перебувають на лікуванні в таких закладах;
командири (начальники) військових частин, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів - заповіти і довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи посадової особи органу місцевого самоврядування, що вчиняють нотаріальні дії, - заповіти і довіреності працівників, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців;
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Додано: Пон 03 лип, 2023 11:01
Faceless написав:
Довіреності ніхто не забороняв
Тобто, це найкращий варіант?
Алгоритм дій >>>
- приїжджаю у відпустку
- йду з дружиною до найближчого нотаріуса
- оформляю довіреність на дружину
- коли здають будинок, то моя дружина йде з цією довіреністю і підписує Основний договір
Все тут правильно?☝️
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Додано: Пон 03 лип, 2023 11:07
flyman написав:
Але моя думка, що як в прикладі перед тим, у забудовника нема грошей, а піраміда далі не росте за рахунок нових продаж.
Скоріше за все буде: "переноситься до закінчення ВС".
Тут я б з цим не сперечався, якщо б вони зовсім заморозили будову!
А так, то наче, щось цілий рік "шпортають")))
Думаю, там залишилось лише перекатати стіни МЗК і все))
До осені мали б встигнути)))
Може вони щось трошки і продають, бо і розтермінування мають на 2р(якщо не помиляюсь) і єОселя в них теж "підключена"))
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Додано: Пон 03 лип, 2023 11:22
Faceless написав:
ЖЦ Ценирвл парк з вигрібною ямою під боком.
а дайте ссылку что в ЖК централ парк выгребная яма. Или вы сами сочинили? И сколько вам таких кейсов известно по Ирпеню?
Вы как то намешиваете мухи и котлеты.
Рассмотрите мой кейс, выкупает застройщик частный дом с участком, в хорошем месте. Дом развалюху сносит, строит 16 квартирную 4х этажку. Но подключиться по договору с ДТЭКом нельзя -нет мощностей (реальный кейс).
ваш вариант
1. купить ТП на 16 квартир (цена каждой квартиры вырастет на 2куе и предложение станет неконкурентным)
2. оставить участок с ветхим домом в качестве украшения Ирпеня (стоимость участка 120куе под коттедж его не купят - оверпрайс)
3. подключиться к ТП другого застройщика и получить тариф +1грн к ДТЭКовскому
4. ваш вариант
имхо застройщик выбрал "наименьшее зло". Никто не мешает жильцам скинуться на свою ТП, вертолетную площадку, гиперлуп и всё что они еще хотят. Но есть нюанс, они должны будут передать ТП на баланс ДТЭКу.
У нас интересное законодательство, играющее на стороне мошенников. Поэтому возможны разные Аркады-Укрбуды в любых вариантах, а продавать э.э. одним застройщиком другому нельзя. Потому что ДТЭК монополист и условия как жить диктует он.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 03 лип, 2023 11:44, всього редагувалось 11 разів.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 11:22
Успіх написав: flyman написав:
Але моя думка, що як в прикладі перед тим, у забудовника нема грошей, а піраміда далі не росте за рахунок нових продаж.
Скоріше за все буде: "переноситься до закінчення ВС".
Тут я б з цим не сперечався, якщо б вони зовсім заморозили будову!
А так, то наче, щось цілий рік "шпортають")))
Думаю, там залишилось лише перекатати стіни МЗК і все))
До осені мали б встигнути)))
Може вони щось трошки і продають, бо і розтермінування мають на 2р(якщо не помиляюсь) і єОселя в них теж "підключена"))
Тільки не мають нових інвесторів, а за свої то тільки лохи роблять бізнес.
Напр. нахалбуд в ПС КРЖН в пішій доступності до ШРТ вже 2 роки як зданий, продано десь менше 50% квартир, решта на різних підставних особах забудовника, так званий "навіс".
Чому виплило? Хотіли переобрати Голову (кишенькового забудовника) ОСББ, прочесала ініціативна група по реєстрам в пошуку власників, а там більша частина квартир на "Фунтах" і "Рогах та ратицях" забудовника.
Так що моя позиція - чекати нових оленів, які пожвавлять РН/КРЖН.
Ну докинеш ти їм бабла, і що? Проїдять і знову попросять ще, а будову не здадуть.
Тобі ж не "горить", жити є де: 1К яка відчувається як 3К.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 11:35
flyman написав:
Так що моя позиція - чекати нових оленів, які пожвавлять РН/КРЖН.
Так я і кажу, що Ріел, наче, по трошки впарює свій бетон новим через розтермінування і Єоселю.
То може будуть мати кошти завершити майже завершені будинки?
На фарбу перекатати стіни і на силікон в губи качечкам в ВП - має вистачити)))
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Додано: Пон 03 лип, 2023 11:41
Успіх написав: flyman написав:
Так що моя позиція - чекати нових оленів, які пожвавлять РН/КРЖН.
Так я і кажу, що Ріел, наче, по трошки впарює свій бетон новим через розтермінування і Єоселю.
То може будуть мати кошти завершити майже завершені будинки?
На фарбу перекатати стіни і на силікон в губи качечкам в ВП - має вистачити)))
зато в следующий недострой не полезешь) образование стоит денег.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 11:44
vitaliian написав: Успіх написав: flyman написав:
Так що моя позиція - чекати нових оленів, які пожвавлять РН/КРЖН.
Так я і кажу, що Ріел, наче, по трошки впарює свій бетон новим через розтермінування і Єоселю.
То може будуть мати кошти завершити майже завершені будинки?
На фарбу перекатати стіни і на силікон в губи качечкам в ВП - має вистачити)))
зато в следующий недострой не полезешь) образование стоит денег.
А тут вчили, що нонейм нахалбуд фу-фу, а бренд нейм забудовники ням-ням.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 11:48
vitaliian написав: Faceless написав:
ЖЦ Ценирвл парк з вигрібною ямою під боком.
а дайте ссылку что в ЖК централ парк выгребная яма. Или вы сами сочинили? И сколько вам таких кейсов известно по Ирпеню?
Вы как то намешиваете мухи и котлеты.
Рассмотрите мой кейс, выкупает застройщик частный дом с участком, в хорошем месте. Дом развалюху сносит, строит 16 квартирную 4х этажку. Но подключиться по договору с ДТЭКом нельзя -нет мощностей (реальный кейс).
ваш вариант
1. купить ТП на 16 квартир (цена каждой квартиры вырастет на 2куе и предложение станет неконкурентным)
2. оставить участок с ветхим домом в качестве украшения Ирпеня (стоимость участка 120куе под коттедж его не купят - оверпрайс)
3. подключиться к ТП другого застройщика и получить тариф +1грн к ДТЭКовскому
4. ваш вариант
имхо застройщик выбрал "наименьшее зло". Никто не мешает жильцам скинуться на свою ТП, вертолетную площадку, гиперлуп и всё что они еще хотят. Но есть нюанс, они должны будут передать ТП на баланс ДТЭКу.
У нас интересное законодательство, играющее на стороне мошенников. Поэтому возможны разные Аркады-Укрбуды в любых вариантах, а продавать э.э. одним застройщиком другому нельзя. Потому что ДТЭК монополист и условия как жить диктует он.
Ти взагалі маєш уявлення, що таке закони? навіщо вони потрібні?
Далі Ірпеня і Дніпра - бувала де небудь?
В Америці чи Європі, чи лише в Маскві?
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