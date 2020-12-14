Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Взагалі я так бачу по Ірпеню просто дикунство, ділянки - що хочуть, те й роблять, з електрикою безлад, з комунікацвями теж, цілі ЖК можуть на вигрібній ямі сидіти.
ЖК "Олимпийский городок" Голосеевский район не имеет полноценного подключения к электросетям. Электроэнергией ему снабжает завод им. Патона, говорит собеседница. Поэтому жители платят за электроэнергию по промышленному тарифу с наценкой завода – почти 7 грн/КВт вместо стандартных 1,44 грн/1,68 грн. В одной из секций тариф составляет 15-30 грн/кВт, утверждает инвестор ЖК. Периодически электроэнергия пропадает. Дом имеет незаконную врезку в водопроводную систему Киева, свидетельствуют данные КГГА. Но и врезки не хватает для обеспечения дома водой, потому к нему подключили накопитель, говорит Ольга.
Канализационных сетей дом также не имеет. Трубы от дома подвели к дождевой канализации, рассказывает Ольга. Дождевыми каналами жидкости сливаются прямо в Днепр, объясняли в ОО "Национальный экологический центр Украины". Из этого ЖК в реку в 2020 году попало примерно 60 000 кубических метров фекальных стоков, посчитала Ольга Ведутенко.
У "олимпийцев" нет газового отопления. Тепло обеспечивают дрова, которые они закупают каждую зиму.
Таких домов Войцеховского в Киеве 48 штук. Все эти дома по тем или иным причинам не могут быть сданы в эксплуатацию
Но это еще не все..
Кроме домов Войцеховского в Киеве около 250 домов на временной схеме подключения.
Это ЖК Патриотика, ЖК на Рыбальской, ЖК Сказка, ЖК Лесная сказка, многоквартирные дома от СК Фундамент в Дарницком районе, комплекс на ул. Харченко 47 а,б,в в Бортничах, где заказчиком выступала Дарницкая РДА.
Во всех этих домах жители квартир не только висят на временных сетях, но и переплачивают за коммунальные услуги во много раз. Так электроэнергия для них в январе уже по 6-7 грн, за тепло они платят почти по 7000 грн за гКа. https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1729759345
но по вашему "дикунство" и "безлад" только в Ирпене
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 03 лип, 2023 11:52, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:Так що моя позиція - чекати нових оленів, які пожвавлять РН/КРЖН.
Так я і кажу, що Ріел, наче, по трошки впарює свій бетон новим через розтермінування і Єоселю. То може будуть мати кошти завершити майже завершені будинки? На фарбу перекатати стіни і на силікон в губи качечкам в ВП - має вистачити)))
зато в следующий недострой не полезешь) образование стоит денег.
Твій рівень освіти - просто смішний))) Експертеса з єпеньскої та київської нерухомості.
flyman написав:Є така історія. Заморожена новобудова від початку активних БД. Недавно забудовник проснувся і телефонує інвесторам з варіантами: - довкласти майже 3К грн на м2 і чекати здачу новобудови, - продати по переуступці 25К м2, але мінус 3К з м2 на користь забудовника, - отримати кошти по ціні інвестиції 3 роки тому м2, але після перепродажі.
это в каком городе? Инвестиции в стройку законодательно не прописаны, соответственно инвестор с точки зрения Закона это Буратино.