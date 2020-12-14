Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Є така історія. Заморожена новобудова від початку активних БД. Недавно забудовник проснувся і телефонує інвесторам з варіантами: - довкласти майже 3К грн на м2 і чекати здачу новобудови, - продати по переуступці 25К м2, але мінус 3К з м2 на користь забудовника, - отримати кошти по ціні інвестиції 3 роки тому м2, але після перепродажі.
это в каком городе? Инвестиции в стройку законодательно не прописаны, соответственно инвестор с точки зрения Закона это Буратино.
vitaliian написав:Рассмотрите мой кейс, выкупает застройщик частный дом с участком, в хорошем месте. Дом развалюху сносит, строит 16 квартирную 4х этажку. Однако оказывается подключиться по договору с ДТЭКом нельзя (реальный кейс).
ваш вариант 1. купить ТП на 16 квартир (цена каждой квартиры вырастет на 2куе и предложение станет неконкурентным) 2. оставить участок с ветхим домом в качестве украшения Ирпеня (стоимость участка 120куе под коттедж его не купят) 3. подключиться к ТП другого застройщика и получить тариф +1грн к ДТЭКовскому 4. ваш вариант
Помилка починається ще з самого початку проекту, хоча думаю "оказиваєтся" не було несподіванкою, і забудовник відпочатку йшов на таку схему, як розпродасть - то вже будуть проблеми тих, кто купив квартири. Те, що так поступають масово, і робить невигідним грамотний підхід для інших забудовників (як ви писали, пропузиція стане неконкурентною). Хоча здавалося б ціна питання якихось 2куо на квартирі.
vitaliian написав:имхо застройщик выбрал "наименьшее зло". Никто не мешает жильцам скинуться на свою ТП, вертолетную площадку, гиперлуп и всё что они еще хотят.
Ну про що я писав вище - дикунство і хаотична забудова. Питання градоустрою, розвитку міста перекласти на окремих мешканців - "тепер робіть що хочете, можете скинутися на ТП якщо щось не подобається". Якщо й скинуться, обдійдеться то вже куди дорожче ніж по 2куо з квартири.
vitaliian написав:У нас интересное законодательство, играющее на стороне мошенников. Поэтому возможны разные Аркады-Укрбуды в любых вариантах, а продавать э.э. одним застройщиком другому нельзя. Потому что ДТЭК монополист и условия всем диктует он.
А з іншої сторони отримуємо якісь тарифи зі стелі і відсутність ремонту мереж і ліквідації аварій.
flyman написав:Напр. нахалбуд в ПС КРЖН в пішій доступності до ШРТ вже 2 роки як зданий, продано десь менше 50% квартир, решта на різних підставних особах забудовника, так званий "навіс". Чому виплило? Хотіли переобрати Голову (кишенькового забудовника) ОСББ, прочесала ініціативна група по реєстрам в пошуку власників, а там більша частина квартир на "Фунтах" і "Рогах та ратицях" забудовника.
Бо правду кажучи такі нахалбуди не мали взагалі з'являтися, а ті що побудовані мали б йти на знесення, але нажаль поки що це фантастика
vitaliian написав:но по вашему "дикунство" и "безлад" только в Ирпене
Ні, звісно не тільки. Просто в тому ж Києві це таки виключення, а не типовий випадок. І навіть "нахалбуди" Флая, думаю, не настільки нахальні. Войцеховський (УКО) - якраз і є яскраві приклади таких "виключень"ю "Тимчасова схема підключення" сама по собі ще не є порушенням, на то вона й тимчасова, поки будується інфраструктура.
vitaliian написав:но по вашему "дикунство" и "безлад" только в Ирпене
Ні, звісно не тільки. Просто в тому ж Києві це таки виключення, а не типовий випадок. І навіть "нахалбуди" Флая, думаю, не настільки нахальні. Войцеховський (УКО) - якраз і є яскраві приклади таких "виключень"ю "Тимчасова схема підключення" сама по собі ще не є порушенням, на то вона й тимчасова, поки будується інфраструктура.
у меня нет статистики сколько жк в Ирпене висит на схематозе, её в принципе ни у кого нет, по известным причинам (огласка не нужна никому). Ни на одном из моих объектов до войны отключений э.э. не было. Знаю по 4 топовым застройщикам таких проблем тоже нет.
По факту в Ирпене давно работает рынок э.э. о котором в остальных местах только мечтают. Добавить свою генерацию и будет счастье.
vitaliian написав:По факту в Ирпене давно работает рынок э.э. о котором в остальных местах только мечтают.
Ви впевнені, що це саме ринок електроенергії, а не просто схеми підключення через купу посередників з відповідною націнкою? Про що саме мріяти, про можливість платити в 2-3 рази більше і відсутність оперативного ремонту мереж, бо на момент будівництва це було "меншим злом"? А взагалі про корупцію в землевідведенні в Ірпені легенди ходять, про вашого Карплюка, котрий навіть ставши екс-мером залишився на всьому цьому рішалові. Тож, нажаль, нема тут з чого радіти
Faceless написав:Сорян, помилився, не Централ парк, а Нью-Йорк, але все одно досить пафосна назва як для такого ЖК
там застройщик оказался на грани банкротства, длинная история, потом бывший мэр влил в его бизнес капитал и вопрос решился, как и достроились жк чехов парк тоже его проект. Желаю инвесторам Аркады такого же финала
Faceless написав:Те, що так поступають масово, і робить невигідним грамотний підхід для інших забудовників (як ви писали, пропузиція стане неконкурентною). Хоча здавалося б ціна питання якихось 2куо на квартирі.
это и есть самый грамотный подход. Крупный застройщик имеет средства купить ТП, мелкий их не имеет. Варианта два, либо останутся только крупные, зато всё законно, либо мелочь незаконно купит э.э. не у ДТЭКа и построит еще 100500 малоквартирных домиков в разных локациях, чем поддержит рынок недвижимости и местный бюджет.
Faceless написав:Питання градоустрою, розвитку міста перекласти на окремих мешканців - "тепер робіть що хочете, можете скинутися на ТП якщо щось не подобається". Якщо й скинуться, обдійдеться то вже куди дорожче ніж по 2куо з квартири.
понимаете в чём проблема, мы бедная страна. Бюджет Ирпеня не тянет новые школы (которые надо потом подарить минобразованию), новые больницы (потом надо подарить минздраву) и всё остальное что нужно людям.
В Ирпене не осталось ни одного действующего детского лагеря, последний кардио санаторий вот-вот развалится, эти объекты не в юрисдикции местного бюджета. Поэтому да, если что-то хотите - скидывайтесь.
Почему минобразования не строит в Ирпене школы? У нас очень высокая централизация в вопросах среднего образования, медицины, железных дорог. Местные власти не получают на это финансирования. Поэтому с Ирпеня на Киев ездит убитая электричка а не современный экспресс, как в бориспольский аэропорт. В Киеве виднее, куда потратить деньги.
То что в юрисдикции мэрии (дороги, парки, набережная, бассейн для детей, спортшкола) - всё работает и всё бесплатно. К мэрии ну вообще вопросов нет.
Faceless написав:А з іншої сторони отримуємо якісь тарифи зі стелі і відсутність ремонту мереж і ліквідації аварій.
если вы продаете соседу э.э. с маржой 1 грн имея на этом 200-500тыс грн в месяц, не делая ничего, вы будете заинтересованы в ремонте ваших сетей?
Не ремонтируются они там, где после совка переданы ДТЭКу который не спешит ничего модернизировать. Я разговаривал с мэром на этот счёт, предлагал купить муниципальные мощности, но это нельзя по закону. Иначе бы проблема давно решилась. Мэр Ирпеня больше всех на свете заинтересован в бесперебойной работе инфраструктуры.