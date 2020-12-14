RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11013110141101511016
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:07

  vitaliian написав:
  flyman написав:Є така історія.
Заморожена новобудова від початку активних БД.
Недавно забудовник проснувся і телефонує інвесторам з варіантами:
- довкласти майже 3К грн на м2 і чекати здачу новобудови,
- продати по переуступці 25К м2, але мінус 3К з м2 на користь забудовника,
- отримати кошти по ціні інвестиції 3 роки тому м2, але після перепродажі.
это в каком городе?
Инвестиции в стройку законодательно не прописаны, соответственно инвестор с точки зрения Закона это Буратино.

Тут більше про попит, а не про Закон.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31736
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:а дайте ссылку что в ЖК централ парк выгребная яма. Или вы сами сочинили? И сколько вам таких кейсов известно по Ирпеню?

Сорян, помилився, не Централ парк, а Нью-Йорк, але все одно досить пафосна назва як для такого ЖК. Читав давно десь, посилання знайшов хіба на ФБ - https://www.facebook.com/mykola.malukha ... 5207031678
  vitaliian написав:Рассмотрите мой кейс, выкупает застройщик частный дом с участком, в хорошем месте. Дом развалюху сносит, строит 16 квартирную 4х этажку. Однако оказывается подключиться по договору с ДТЭКом нельзя (реальный кейс).

ваш вариант
1. купить ТП на 16 квартир (цена каждой квартиры вырастет на 2куе и предложение станет неконкурентным)
2. оставить участок с ветхим домом в качестве украшения Ирпеня (стоимость участка 120куе под коттедж его не купят)
3. подключиться к ТП другого застройщика и получить тариф +1грн к ДТЭКовскому
4. ваш вариант

Помилка починається ще з самого початку проекту, хоча думаю "оказиваєтся" не було несподіванкою, і забудовник відпочатку йшов на таку схему, як розпродасть - то вже будуть проблеми тих, кто купив квартири.
Те, що так поступають масово, і робить невигідним грамотний підхід для інших забудовників (як ви писали, пропузиція стане неконкурентною). Хоча здавалося б ціна питання якихось 2куо на квартирі.
  vitaliian написав:имхо застройщик выбрал "наименьшее зло". Никто не мешает жильцам скинуться на свою ТП, вертолетную площадку, гиперлуп и всё что они еще хотят.

Ну про що я писав вище - дикунство і хаотична забудова. Питання градоустрою, розвитку міста перекласти на окремих мешканців - "тепер робіть що хочете, можете скинутися на ТП якщо щось не подобається". Якщо й скинуться, обдійдеться то вже куди дорожче ніж по 2куо з квартири.
  vitaliian написав:У нас интересное законодательство, играющее на стороне мошенников. Поэтому возможны разные Аркады-Укрбуды в любых вариантах, а продавать э.э. одним застройщиком другому нельзя. Потому что ДТЭК монополист и условия всем диктует он.

А з іншої сторони отримуємо якісь тарифи зі стелі і відсутність ремонту мереж і ліквідації аварій.
  flyman написав:Напр. нахалбуд в ПС КРЖН в пішій доступності до ШРТ вже 2 роки як зданий, продано десь менше 50% квартир, решта на різних підставних особах забудовника, так званий "навіс".
Чому виплило? Хотіли переобрати Голову (кишенькового забудовника) ОСББ, прочесала ініціативна група по реєстрам в пошуку власників, а там більша частина квартир на "Фунтах" і "Рогах та ратицях" забудовника.

Бо правду кажучи такі нахалбуди не мали взагалі з'являтися, а ті що побудовані мали б йти на знесення, але нажаль поки що це фантастика
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33263
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7756 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:но по вашему "дикунство" и "безлад" только в Ирпене

Ні, звісно не тільки. Просто в тому ж Києві це таки виключення, а не типовий випадок. І навіть "нахалбуди" Флая, думаю, не настільки нахальні.
Войцеховський (УКО) - якраз і є яскраві приклади таких "виключень"ю
"Тимчасова схема підключення" сама по собі ще не є порушенням, на то вона й тимчасова, поки будується інфраструктура.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33263
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7756 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:50

  Faceless написав:
  vitaliian написав:но по вашему "дикунство" и "безлад" только в Ирпене

Ні, звісно не тільки. Просто в тому ж Києві це таки виключення, а не типовий випадок. І навіть "нахалбуди" Флая, думаю, не настільки нахальні.
Войцеховський (УКО) - якраз і є яскраві приклади таких "виключень"ю
"Тимчасова схема підключення" сама по собі ще не є порушенням, на то вона й тимчасова, поки будується інфраструктура.

у меня нет статистики сколько жк в Ирпене висит на схематозе, её в принципе ни у кого нет, по известным причинам (огласка не нужна никому). Ни на одном из моих объектов до войны отключений э.э. не было. Знаю по 4 топовым застройщикам таких проблем тоже нет.

По факту в Ирпене давно работает рынок э.э. о котором в остальных местах только мечтают. Добавить свою генерацию и будет счастье.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18151
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2162 раз.
Подякували: 3094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:По факту в Ирпене давно работает рынок э.э. о котором в остальных местах только мечтают.

Ви впевнені, що це саме ринок електроенергії, а не просто схеми підключення через купу посередників з відповідною націнкою? Про що саме мріяти, про можливість платити в 2-3 рази більше і відсутність оперативного ремонту мереж, бо на момент будівництва це було "меншим злом"?
А взагалі про корупцію в землевідведенні в Ірпені легенди ходять, про вашого Карплюка, котрий навіть ставши екс-мером залишився на всьому цьому рішалові. Тож, нажаль, нема тут з чого радіти
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33263
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7756 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:20

  Faceless написав:Сорян, помилився, не Централ парк, а Нью-Йорк, але все одно досить пафосна назва як для такого ЖК
там застройщик оказался на грани банкротства, длинная история, потом бывший мэр влил в его бизнес капитал и вопрос решился, как и достроились жк чехов парк тоже его проект. Желаю инвесторам Аркады такого же финала
  Faceless написав:Те, що так поступають масово, і робить невигідним грамотний підхід для інших забудовників (як ви писали, пропузиція стане неконкурентною). Хоча здавалося б ціна питання якихось 2куо на квартирі.

это и есть самый грамотный подход. Крупный застройщик имеет средства купить ТП, мелкий их не имеет. Варианта два, либо останутся только крупные, зато всё законно, либо мелочь незаконно купит э.э. не у ДТЭКа и построит еще 100500 малоквартирных домиков в разных локациях, чем поддержит рынок недвижимости и местный бюджет.
  Faceless написав:Питання градоустрою, розвитку міста перекласти на окремих мешканців - "тепер робіть що хочете, можете скинутися на ТП якщо щось не подобається". Якщо й скинуться, обдійдеться то вже куди дорожче ніж по 2куо з квартири.
понимаете в чём проблема, мы бедная страна. Бюджет Ирпеня не тянет новые школы (которые надо потом подарить минобразованию), новые больницы (потом надо подарить минздраву) и всё остальное что нужно людям.

В Ирпене не осталось ни одного действующего детского лагеря, последний кардио санаторий вот-вот развалится, эти объекты не в юрисдикции местного бюджета. Поэтому да, если что-то хотите - скидывайтесь.

Почему минобразования не строит в Ирпене школы? У нас очень высокая централизация в вопросах среднего образования, медицины, железных дорог. Местные власти не получают на это финансирования. Поэтому с Ирпеня на Киев ездит убитая электричка а не современный экспресс, как в бориспольский аэропорт. В Киеве виднее, куда потратить деньги.

То что в юрисдикции мэрии (дороги, парки, набережная, бассейн для детей, спортшкола) - всё работает и всё бесплатно. К мэрии ну вообще вопросов нет.
  Faceless написав:А з іншої сторони отримуємо якісь тарифи зі стелі і відсутність ремонту мереж і ліквідації аварій.
если вы продаете соседу э.э. с маржой 1 грн имея на этом 200-500тыс грн в месяц, не делая ничего, вы будете заинтересованы в ремонте ваших сетей?

Не ремонтируются они там, где после совка переданы ДТЭКу который не спешит ничего модернизировать. Я разговаривал с мэром на этот счёт, предлагал купить муниципальные мощности, но это нельзя по закону. Иначе бы проблема давно решилась. Мэр Ирпеня больше всех на свете заинтересован в бесперебойной работе инфраструктуры.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18151
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2162 раз.
Подякували: 3094 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11013110141101511016
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23873 16170750
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 11:02
Rack
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308361
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5741
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.