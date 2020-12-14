Додано: Пон 03 лип, 2023 12:21

vitaliian написав: а дайте ссылку что в ЖК централ парк выгребная яма. Или вы сами сочинили? И сколько вам таких кейсов известно по Ирпеню? а дайте ссылку что в ЖК централ парк выгребная яма. Или вы сами сочинили? И сколько вам таких кейсов известно по Ирпеню?

vitaliian написав: Рассмотрите мой кейс, выкупает застройщик частный дом с участком, в хорошем месте. Дом развалюху сносит, строит 16 квартирную 4х этажку. Однако оказывается подключиться по договору с ДТЭКом нельзя (реальный кейс).



ваш вариант

1. купить ТП на 16 квартир (цена каждой квартиры вырастет на 2куе и предложение станет неконкурентным)

2. оставить участок с ветхим домом в качестве украшения Ирпеня (стоимость участка 120куе под коттедж его не купят)

3. подключиться к ТП другого застройщика и получить тариф +1грн к ДТЭКовскому

4. ваш вариант Рассмотрите мой кейс, выкупает застройщик частный дом с участком, в хорошем месте. Дом развалюху сносит, строит 16 квартирную 4х этажку. Однако оказывается подключиться по договору с ДТЭКом нельзя (реальный кейс).ваш вариант1. купить ТП на 16 квартир (цена каждой квартиры вырастет на 2куе и предложение станет неконкурентным)2. оставить участок с ветхим домом в качестве украшения Ирпеня (стоимость участка 120куе под коттедж его не купят)3. подключиться к ТП другого застройщика и получить тариф +1грн к ДТЭКовскому4. ваш вариант

vitaliian написав: имхо застройщик выбрал "наименьшее зло". Никто не мешает жильцам скинуться на свою ТП, вертолетную площадку, гиперлуп и всё что они еще хотят. имхо застройщик выбрал "наименьшее зло". Никто не мешает жильцам скинуться на свою ТП, вертолетную площадку, гиперлуп и всё что они еще хотят.

vitaliian написав: У нас интересное законодательство, играющее на стороне мошенников. Поэтому возможны разные Аркады-Укрбуды в любых вариантах, а продавать э.э. одним застройщиком другому нельзя. Потому что ДТЭК монополист и условия всем диктует он. У нас интересное законодательство, играющее на стороне мошенников. Поэтому возможны разные Аркады-Укрбуды в любых вариантах, а продавать э.э. одним застройщиком другому нельзя. Потому что ДТЭК монополист и условия всем диктует он.

flyman написав: Напр. нахалбуд в ПС КРЖН в пішій доступності до ШРТ вже 2 роки як зданий, продано десь менше 50% квартир, решта на різних підставних особах забудовника, так званий "навіс".

Чому виплило? Хотіли переобрати Голову (кишенькового забудовника) ОСББ, прочесала ініціативна група по реєстрам в пошуку власників, а там більша частина квартир на "Фунтах" і "Рогах та ратицях" забудовника. Напр. нахалбуд в ПС КРЖН в пішій доступності до ШРТ вже 2 роки як зданий, продано десь менше 50% квартир, решта на різних підставних особах забудовника, так званий "навіс".Чому виплило? Хотіли переобрати Голову (кишенькового забудовника) ОСББ, прочесала ініціативна група по реєстрам в пошуку власників, а там більша частина квартир на "Фунтах" і "Рогах та ратицях" забудовника.

Сорян, помилився, не Централ парк, а Нью-Йорк, але все одно досить пафосна назва як для такого ЖК. Читав давно десь, посилання знайшов хіба на ФБ -Помилка починається ще з самого початку проекту, хоча думаю "оказиваєтся" не було несподіванкою, і забудовник відпочатку йшов на таку схему, як розпродасть - то вже будуть проблеми тих, кто купив квартири.Те, що так поступають масово, і робить невигідним грамотний підхід для інших забудовників (як ви писали, пропузиція стане неконкурентною). Хоча здавалося б ціна питання якихось 2куо на квартирі.Ну про що я писав вище - дикунство і хаотична забудова. Питання градоустрою, розвитку міста перекласти на окремих мешканців - "тепер робіть що хочете, можете скинутися на ТП якщо щось не подобається". Якщо й скинуться, обдійдеться то вже куди дорожче ніж по 2куо з квартири.А з іншої сторони отримуємо якісь тарифи зі стелі і відсутність ремонту мереж і ліквідації аварій.Бо правду кажучи такі нахалбуди не мали взагалі з'являтися, а ті що побудовані мали б йти на знесення, але нажаль поки що це фантастика