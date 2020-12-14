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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11014110151101611017>
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:07

  vitaliian написав:
  flyman написав:Є така історія.
Заморожена новобудова від початку активних БД.
Недавно забудовник проснувся і телефонує інвесторам з варіантами:
- довкласти майже 3К грн на м2 і чекати здачу новобудови,
- продати по переуступці 25К м2, але мінус 3К з м2 на користь забудовника,
- отримати кошти по ціні інвестиції 3 роки тому м2, але після перепродажі.
это в каком городе?
Инвестиции в стройку законодательно не прописаны, соответственно инвестор с точки зрения Закона это Буратино.

Тут більше про попит, а не про Закон.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:а дайте ссылку что в ЖК централ парк выгребная яма. Или вы сами сочинили? И сколько вам таких кейсов известно по Ирпеню?

Сорян, помилився, не Централ парк, а Нью-Йорк, але все одно досить пафосна назва як для такого ЖК. Читав давно десь, посилання знайшов хіба на ФБ - https://www.facebook.com/mykola.malukha ... 5207031678
  vitaliian написав:Рассмотрите мой кейс, выкупает застройщик частный дом с участком, в хорошем месте. Дом развалюху сносит, строит 16 квартирную 4х этажку. Однако оказывается подключиться по договору с ДТЭКом нельзя (реальный кейс).

ваш вариант
1. купить ТП на 16 квартир (цена каждой квартиры вырастет на 2куе и предложение станет неконкурентным)
2. оставить участок с ветхим домом в качестве украшения Ирпеня (стоимость участка 120куе под коттедж его не купят)
3. подключиться к ТП другого застройщика и получить тариф +1грн к ДТЭКовскому
4. ваш вариант

Помилка починається ще з самого початку проекту, хоча думаю "оказиваєтся" не було несподіванкою, і забудовник відпочатку йшов на таку схему, як розпродасть - то вже будуть проблеми тих, кто купив квартири.
Те, що так поступають масово, і робить невигідним грамотний підхід для інших забудовників (як ви писали, пропузиція стане неконкурентною). Хоча здавалося б ціна питання якихось 2куо на квартирі.
  vitaliian написав:имхо застройщик выбрал "наименьшее зло". Никто не мешает жильцам скинуться на свою ТП, вертолетную площадку, гиперлуп и всё что они еще хотят.

Ну про що я писав вище - дикунство і хаотична забудова. Питання градоустрою, розвитку міста перекласти на окремих мешканців - "тепер робіть що хочете, можете скинутися на ТП якщо щось не подобається". Якщо й скинуться, обдійдеться то вже куди дорожче ніж по 2куо з квартири.
  vitaliian написав:У нас интересное законодательство, играющее на стороне мошенников. Поэтому возможны разные Аркады-Укрбуды в любых вариантах, а продавать э.э. одним застройщиком другому нельзя. Потому что ДТЭК монополист и условия всем диктует он.

А з іншої сторони отримуємо якісь тарифи зі стелі і відсутність ремонту мереж і ліквідації аварій.
  flyman написав:Напр. нахалбуд в ПС КРЖН в пішій доступності до ШРТ вже 2 роки як зданий, продано десь менше 50% квартир, решта на різних підставних особах забудовника, так званий "навіс".
Чому виплило? Хотіли переобрати Голову (кишенькового забудовника) ОСББ, прочесала ініціативна група по реєстрам в пошуку власників, а там більша частина квартир на "Фунтах" і "Рогах та ратицях" забудовника.

Бо правду кажучи такі нахалбуди не мали взагалі з'являтися, а ті що побудовані мали б йти на знесення, але нажаль поки що це фантастика
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:но по вашему "дикунство" и "безлад" только в Ирпене

Ні, звісно не тільки. Просто в тому ж Києві це таки виключення, а не типовий випадок. І навіть "нахалбуди" Флая, думаю, не настільки нахальні.
Войцеховський (УКО) - якраз і є яскраві приклади таких "виключень"ю
"Тимчасова схема підключення" сама по собі ще не є порушенням, на то вона й тимчасова, поки будується інфраструктура.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:50

  Faceless написав:
  vitaliian написав:но по вашему "дикунство" и "безлад" только в Ирпене

Ні, звісно не тільки. Просто в тому ж Києві це таки виключення, а не типовий випадок. І навіть "нахалбуди" Флая, думаю, не настільки нахальні.
Войцеховський (УКО) - якраз і є яскраві приклади таких "виключень"ю
"Тимчасова схема підключення" сама по собі ще не є порушенням, на то вона й тимчасова, поки будується інфраструктура.

у меня нет статистики сколько жк в Ирпене висит на схематозе, её в принципе ни у кого нет, по известным причинам (огласка не нужна никому). Ни на одном из моих объектов до войны отключений э.э. не было. Знаю по 4 топовым застройщикам таких проблем тоже нет.

По факту в Ирпене давно работает рынок э.э. о котором в остальных местах только мечтают. Добавить свою генерацию и будет счастье.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:По факту в Ирпене давно работает рынок э.э. о котором в остальных местах только мечтают.

Ви впевнені, що це саме ринок електроенергії, а не просто схеми підключення через купу посередників з відповідною націнкою? Про що саме мріяти, про можливість платити в 2-3 рази більше і відсутність оперативного ремонту мереж, бо на момент будівництва це було "меншим злом"?
А взагалі про корупцію в землевідведенні в Ірпені легенди ходять, про вашого Карплюка, котрий навіть ставши екс-мером залишився на всьому цьому рішалові. Тож, нажаль, нема тут з чого радіти
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:20

  Faceless написав:Сорян, помилився, не Централ парк, а Нью-Йорк, але все одно досить пафосна назва як для такого ЖК
там застройщик на этапе сдачи ЖК начал банкротится, длинная история, инвесторы кое как подключились в выгребную яму.

Потом бывший мэр влил в его бизнес капитал и вопрос канализации решился, а жк нью Йорк переименовали в http://surl.li/islid , чтобы вас не бесить :D , достроился так же жк чехов парк, в разы крупнее тогдашнего нью Йорка (тоже из этой песочницы). Желаю инвесторам Аркады такого же финала
  Faceless написав:Те, що так поступають масово, і робить невигідним грамотний підхід для інших забудовників (як ви писали, пропузиція стане неконкурентною). Хоча здавалося б ціна питання якихось 2куо на квартирі.

это и есть самый грамотный подход. Крупный застройщик имеет средства купить ТП, мелкий их не имеет. Варианта два, либо останутся только крупные, зато всё законно, либо мелочь незаконно купит э.э. не у ДТЭКа и построит еще 100500 малоквартирных домиков в разных локациях, чем поддержит рынок недвижимости и местный бюджет.
  Faceless написав:Питання градоустрою, розвитку міста перекласти на окремих мешканців - "тепер робіть що хочете, можете скинутися на ТП якщо щось не подобається". Якщо й скинуться, обдійдеться то вже куди дорожче ніж по 2куо з квартири.
мы бедная страна. Бюджет Ирпеня не тянет новые школы (которые надо потом подарить минобразованию), новые больницы (потом надо подарить минздраву) и всё остальное что нужно людям.

В Ирпене не осталось ни одного действующего детского лагеря, последний кардио санаторий вот-вот развалится, эти объекты не в юрисдикции местного бюджета. Поэтому да, если что-то хотите - скидывайтесь.

Почему минобразования не строит в Ирпене школы? У нас очень высокая централизация в вопросах среднего образования, медицины, железных дорог. Местные власти не получают на это финансирования. Поэтому с Ирпеня на Киев ездит убитая электричка а не современный экспресс, как в бориспольский аэропорт. В Киеве виднее, куда потратить деньги.

То что в юрисдикции мэрии (дороги, парки, набережная, бассейн для детей, спортшкола) - всё работает и всё бесплатно. К мэрии ну вообще вопросов нет. Кстати из 4 крупных ирпенских застройщиков за 1,5 года войны не обанкротился никто. Привет КГСу
  Faceless написав:А з іншої сторони отримуємо якісь тарифи зі стелі і відсутність ремонту мереж і ліквідації аварій.
если вы продаете соседу э.э. с маржой 1 грн имея на этом 200-500тыс грн в месяц, не делая ничего, вы будете заинтересованы в ремонте ваших сетей?

Не ремонтируются они там, где после совка переданы ДТЭКу который не спешит ничего модернизировать.

Я разговаривал с мэром на этот счёт, предлагал через пул инвесторов купить муниципальные мощности, но это нельзя по закону. Иначе бы проблема давно решилась.

Мэр Ирпеня больше всех на свете заинтересован в бесперебойной работе инфраструктуры. Все шишки за отключения сыпятся на него. Люди ж не понимают, что мэр не ДТЭК.
  Faceless написав:Ви впевнені, що це саме ринок електроенергії, а не просто схеми підключення через купу посередників з відповідною націнкою?
назовём это чёрный рынок. Посредники часть любого рынка. Кто то наживается, другие экономят на покупке тп, третьи прикрывают. Я был бы рад и счастлив, если мерия купит муниципальные мощности и поддержит мелких застройщиков. Но по Закону нельзя. Если сети у ДТЭКа, тп тоже должны быть у него же.

кстати (отвлекусь), примерно такая же ситуация с моб.связью. У каждого оператора свои вышки, поэтому операторов всего три с половиной (3Mob и LycaMobile не совсем операторы). Новому оператору нужно будет вкинуть огромные инвестиции на зрелый рынок, либо арендовать базовые станции у конкурентов, которые всё уже поделили. Если бы БС принадлежали кому угодно, а операторы их арендовали, число операторов было бы под 100, соответственно была бы высокая конкуренция в тарифах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 03 лип, 2023 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:кстати (отвлекусь), примерно такая же ситуация с моб.связью. У каждого оператора свои вышки, поэтому операторов всего три с половиной (3Mob и LycaMobile не совсем операторы). Новому оператору нужно будет вкинуть огромные инвестиции на зрелый рынок, либо арендовать базовые станции у конкурентов, которые всё уже поделили. Если бы БС принадлежали кому угодно, а операторы их арендовали, число операторов было бы под 100, соответственно была бы высокая конкуренция в тарифах.

Вже хз скільки працює "внутрішній роумінг", тож будь-який оператор працює через БС інших операторів, якщо своїх не знаходить. У нас така собі олігополія, але загалом у нас дуже низькі тарифи на зв'язок і вельми непоганий мобільний інтернет
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:11

  Faceless написав:У нас така собі олігополія, але загалом у нас дуже низькі тарифи на зв'язок і вельми непоганий мобільний інтернет
низкие тарифы на монопольном рынке - вопрос времени.
Вы внутренним роумингом пользовались? у меня бизнес тариф с безлимитным интернетом, когда были веерные отключения, связь моего оператора падала, а другой оператор ловился. В сеть он меня принимал с ограничением скорости в 256кбит или меньше. Для форума нормально, но остальная моя работа останавливалась.

Никогда своему конкуренту из личных ресурсов не дадут каких-либо бизнес-возможностей. Внутренний роуминг это надпись на заборе, за которой нет сервиса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:18

  vitaliian написав:
  Faceless написав:У нас така собі олігополія, але загалом у нас дуже низькі тарифи на зв'язок і вельми непоганий мобільний інтернет
низкие тарифы на монопольном рынке - вопрос времени.
Вы внутренним роумингом пользовались? у меня бизнес тариф с безлимитным интернетом, когда были веерные отключения связь моего оператора падала, другой оператор ловился. В сеть он меня принимал с ограничением скорости в 256кбит или меньше. Для форума нормально, но остальная моя работа останавливалась. Никогда своему конкуренту из личных ресурсов не дадут каких-либо бизнес-возможностей. Внутренний роуминг это надпись на заборе, за которой нет сервиса.

Жалітися на якість внутрішнього роумінгу під час відклоючень електрики - це сильно. Що ви хотіли від роботи в форс-мажорній ситуації, коли більшість вишок відвалилася, а до тих що залишилися під'єдналися всі їх абоненти. Плюс, наскільки я знаю, швидкість рубали з міркувань економії заряду батарей.
Якщо не рахувати форс мажори типу масових відключень електрики, то я перемикання на роумінг і не помічаю.
Низькі тарифи у нас тримаються не перший десяток років, поки що. І все ж три основних оператора і пару "сурогатних" таки тримають галузь у тонусі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:44

vitaliian

строго говоря, во всем мире такая ситуация.
и везде, где требуются очень большие инвестиции, на рынке 2-3 игрока.
тех же поисковиков, соцсетей, моб операторов, логистических операторов и тд.
потому, что конкуренция истребляет самых слабых, у кого больше денег тот и выезжает
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