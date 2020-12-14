Додано: Пон 03 лип, 2023 13:20

Faceless написав: Сорян, помилився, не Централ парк, а Нью-Йорк, але все одно досить пафосна назва як для такого ЖК Сорян, помилився, не Централ парк, а Нью-Йорк, але все одно досить пафосна назва як для такого ЖК

Faceless написав: Те, що так поступають масово, і робить невигідним грамотний підхід для інших забудовників (як ви писали, пропузиція стане неконкурентною). Хоча здавалося б ціна питання якихось 2куо на квартирі. Те, що так поступають масово, і робить невигідним грамотний підхід для інших забудовників (як ви писали, пропузиція стане неконкурентною). Хоча здавалося б ціна питання якихось 2куо на квартирі.

Faceless написав: Питання градоустрою, розвитку міста перекласти на окремих мешканців - "тепер робіть що хочете, можете скинутися на ТП якщо щось не подобається". Якщо й скинуться, обдійдеться то вже куди дорожче ніж по 2куо з квартири. Питання градоустрою, розвитку міста перекласти на окремих мешканців - "тепер робіть що хочете, можете скинутися на ТП якщо щось не подобається". Якщо й скинуться, обдійдеться то вже куди дорожче ніж по 2куо з квартири.

Faceless написав: А з іншої сторони отримуємо якісь тарифи зі стелі і відсутність ремонту мереж і ліквідації аварій. А з іншої сторони отримуємо якісь тарифи зі стелі і відсутність ремонту мереж і ліквідації аварій.

Faceless написав: Ви впевнені, що це саме ринок електроенергії, а не просто схеми підключення через купу посередників з відповідною націнкою? Ви впевнені, що це саме ринок електроенергії, а не просто схеми підключення через купу посередників з відповідною націнкою?

там застройщик на этапе сдачи ЖК начал банкротится, длинная история, инвесторы кое как подключились в выгребную яму.Потом бывший мэр влил в его бизнес капитал и, а жк нью Йорк переименовали в, чтобы вас не бесить, достроился так же жк чехов парк, в разы крупнее тогдашнего нью Йорка (тоже из этой песочницы). Желаю инвесторам Аркады такого же финалаэто и есть самый грамотный подход. Крупный застройщик имеет средства купить ТП, мелкий их не имеет. Варианта два, либо останутся только крупные, зато всё законно, либо мелочь незаконно купит э.э. не у ДТЭКа и построит еще 100500 малоквартирных домиков в разных локациях, чем поддержит рынок недвижимости и местный бюджет.мы бедная страна. Бюджет Ирпеня не тянет новые школы (которые надо потом подарить минобразованию), новые больницы (потом надо подарить минздраву) и всё остальное что нужно людям.В Ирпене не осталось ни одного действующего детского лагеря, последний кардио санаторий вот-вот развалится, эти объекты не в юрисдикции местного бюджета. Поэтому да, если что-то хотите - скидывайтесь.Почему минобразования не строит в Ирпене школы? У нас очень высокая централизация в вопросах среднего образования, медицины, железных дорог. Местные власти не получают на это финансирования. Поэтому с Ирпеня на Киев ездит убитая электричка а не современный экспресс, как в бориспольский аэропорт. В Киеве виднее, куда потратить деньги.То что в юрисдикции мэрии (дороги, парки, набережная, бассейн для детей, спортшкола) - всё работает и всё бесплатно. К мэрии ну вообще вопросов нет. Кстати из 4 крупных ирпенских застройщиков за 1,5 года войны не обанкротился никто. Привет КГСуесли вы продаете соседу э.э. с маржой 1 грн имея на этом 200-500тыс грн в месяц, не делая ничего, вы будете заинтересованы в ремонте ваших сетей?Не ремонтируются они там, где после совка переданы ДТЭКу который не спешит ничего модернизировать.Я разговаривал с мэром на этот счёт, предлагал через пул инвесторов купить муниципальные мощности, но это нельзя по закону. Иначе бы проблема давно решилась.Мэр Ирпеня больше всех на свете заинтересован в бесперебойной работе инфраструктуры. Все шишки за отключения сыпятся на него. Люди ж не понимают, что мэр не ДТЭК.назовём это чёрный рынок. Посредники часть любого рынка. Кто то наживается, другие экономят на покупке тп, третьи прикрывают. Я был бы рад и счастлив, если мерия купит муниципальные мощности и поддержит мелких застройщиков. Но по Закону нельзя. Если сети у ДТЭКа, тп тоже должны быть у него же.кстати (отвлекусь), примерно такая же ситуация с моб.связью. У каждого оператора свои вышки, поэтому операторов всего три с половиной (3Mob и LycaMobile не совсем операторы). Новому оператору нужно будет вкинуть огромные инвестиции на зрелый рынок, либо арендовать базовые станции у конкурентов, которые всё уже поделили. Если бы БС принадлежали кому угодно, а операторы их арендовали, число операторов было бы под 100, соответственно была бы высокая конкуренция в тарифах.