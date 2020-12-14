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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11014110151101611017
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:49

  Faceless написав:Плюс, наскільки я знаю, швидкість рубали з міркувань економії заряду батарей.
у меня есть симки всех операторов, я тогда попробовал какой же интернет у гостевого оператора "для своих", что то под 20Мбит, точно не помню, народ в блэкауте экономил заряд и вышки интернетом не нагружал.
vitaliian
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