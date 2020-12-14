Наткнулся на квартиру в французском квартале. В 2017 я продал её за 92 куе. Сегодня она 200.
Зачем что-то делать, если можно ничего не делать?
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Додано: Пон 03 лип, 2023 18:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Наткнулся на квартиру в французском квартале. В 2017 я продал её за 92 куе. Сегодня она 200.
Зачем что-то делать, если можно ничего не делать?
Додано: Пон 03 лип, 2023 18:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:49
Додано: Пон 03 лип, 2023 21:14
Ну прям для себя тему берег, но почему-то не реализовал
Сразу видно, закупился и продать пытается
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