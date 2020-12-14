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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11015110161101711018>
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Наткнулся на квартиру в французском квартале. В 2017 я продал её за 92 куе. Сегодня она 200.
Зачем что-то делать, если можно ничего не делать?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет
beee
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:49

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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:14

  beee написав:Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет

Ну прям для себя тему берег, но почему-то не реализовал

Сразу видно, закупился и продать пытается
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  beee написав:Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет

Ну прям для себя тему берег, но почему-то не реализовал

Сразу видно, закупился и продать пытается
У меня есть уважительная причина - нет денег. Они кончились.
Дайте в долг. Продадим - поделим
beee
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:41

  beee написав:
vitaliian написав:
  beee написав:Потім свою ТП ми віддали безкоштовно ДТЕК.
это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.
Нас заставили передать на баланс. У застройщиков, вероятно, допуски есть, электрики и всё такое. Все частные мелкие ТП после 2014 отжало дтек. Государство запретило выдачу ТУ через разрешения частных лиц. Все подключения идут напрямую

ТП передаются на баланс дтэк, они ещё и ту могут прописать,чтоб ты свою делал и заменил в конце улицы, это по Киеву.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:42

  hume написав:ТП передаются на баланс дтэк, они ещё и ту могут прописать,чтоб ты свою делал и заменил в конце улицы, это по Киеву.
у меня есть кейсы когда ТП не передаются, Ирпень. ТУ всем это прописывают стандартно. Выполняют не все.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:47

  beee написав:
pesikot написав:
  beee написав:Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет

Ну прям для себя тему берег, но почему-то не реализовал

Сразу видно, закупился и продать пытается
У меня есть уважительная причина - нет денег. Они кончились.
Дайте в долг. Продадим - поделим

Бедненький, всё продал, а денег нет. Щазз расплачусь :)

Удачи в продажах, не теряйся
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:53

  vitaliian написав:зато в следующий недострой не полезешь) образование стоит денег.

Чеовек добровольно несущий деньги в котлован должен понимать, что вероятность остаться с котлованом не менее 30%. Если покупаете для жизни только готовое. Доллярчик сам полез в упряжку, так что не нужно ныть. Инвесторы все в +- одинаковой позиции - коленно локтевой. Ещё бы напрягся с кивгорстроем, остальные как-то что-то делают.

ПС
Из Юнита объявились, спустя 8 месяцев после подписания акта приёма передачи квартиры, попросили доплатить 1400 уе.
Востаннє редагувалось hume в Пон 03 лип, 2023 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:00

  vitaliian написав:
  hume написав:ТП передаются на баланс дтэк, они ещё и ту могут прописать,чтоб ты свою делал и заменил в конце улицы, это по Киеву.
у меня есть кейсы когда ТП не передаются, Ирпень. ТУ всем это прописывают стандартно. Выполняют не все.

Когда ту не выполняется есть вероятность 120% не сдать дом. Но, я не знаю как с ирпенскими самостроями, там есть лазейки этажности когда экспертизу делать не нужно, соответственно и выполнять ТУ. То есть ТП делается не из прихоти дтэка, а сугубо как необходимость, с сооьветств мощностями. + Разные правила, горд к области вроде не пришивают
Востаннє редагувалось hume в Пон 03 лип, 2023 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 11015110161101711018>
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