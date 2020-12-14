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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лип, 2023 18:23
Наткнулся на квартиру в французском квартале. В 2017 я продал её за 92 куе. Сегодня она 200.
Зачем что-то делать, если можно ничего не делать?
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beee
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Додано: Пон 03 лип, 2023 18:28
Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет
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beee
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Додано: Пон 03 лип, 2023 20:49
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Додано: Пон 03 лип, 2023 21:14
beee написав:
Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет
Ну прям для себя тему берег, но почему-то не реализовал
Сразу видно, закупился и продать пытается
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pesikot
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Додано: Пон 03 лип, 2023 21:35
pesikot написав: beee написав:
Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет
Ну прям для себя тему берег, но почему-то не реализовал
Сразу видно, закупился и продать пытается
У меня есть уважительная причина - нет денег. Они кончились.
Дайте в долг. Продадим - поделим
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beee
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Додано: Пон 03 лип, 2023 21:41
beee написав: vitaliian написав: beee написав:
Потім свою ТП ми віддали безкоштовно ДТЕК.
это было в каком то договоре прописано? у нас подстанции за так не отдают, застройщики сами с них кормятся.
Нас заставили передать на баланс. У застройщиков, вероятно, допуски есть, электрики и всё такое. Все частные мелкие ТП после 2014 отжало дтек. Государство запретило выдачу ТУ через разрешения частных лиц. Все подключения идут напрямую
ТП передаются на баланс дтэк, они ещё и ту могут прописать,чтоб ты свою делал и заменил в конце улицы, это по Киеву.
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hume
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Додано: Пон 03 лип, 2023 21:42
hume написав:
ТП передаются на баланс дтэк, они ещё и ту могут прописать,чтоб ты свою делал и заменил в конце улицы, это по Киеву.
у меня есть кейсы когда ТП не передаются, Ирпень. ТУ всем это прописывают стандартно. Выполняют не все.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 21:47
beee написав: pesikot написав: beee написав:
Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет
Ну прям для себя тему берег, но почему-то не реализовал
Сразу видно, закупился и продать пытается
У меня есть уважительная причина - нет денег. Они кончились.
Дайте в долг. Продадим - поделим
Бедненький, всё продал, а денег нет. Щазз расплачусь
Удачи в продажах, не теряйся
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pesikot
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Додано: Пон 03 лип, 2023 21:53
vitaliian написав:
зато в следующий недострой не полезешь) образование стоит денег.
Чеовек добровольно несущий деньги в котлован должен понимать, что вероятность остаться с котлованом не менее 30%. Если покупаете для жизни только готовое. Доллярчик сам полез в упряжку, так что не нужно ныть. Инвесторы все в +- одинаковой позиции - коленно локтевой. Ещё бы напрягся с кивгорстроем, остальные как-то что-то делают.
ПС
Из Юнита объявились, спустя 8 месяцев после подписания акта приёма передачи квартиры, попросили доплатить 1400 уе.
Востаннє редагувалось hume
в Пон 03 лип, 2023 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 22:00
vitaliian написав: hume написав:
ТП передаются на баланс дтэк, они ещё и ту могут прописать,чтоб ты свою делал и заменил в конце улицы, это по Киеву.
у меня есть кейсы когда ТП не передаются, Ирпень. ТУ всем это прописывают стандартно. Выполняют не все.
Когда ту не выполняется есть вероятность 120% не сдать дом. Но, я не знаю как с ирпенскими самостроями, там есть лазейки этажности когда экспертизу делать не нужно, соответственно и выполнять ТУ. То есть ТП делается не из прихоти дтэка, а сугубо как необходимость, с сооьветств мощностями. + Разные правила, горд к области вроде не пришивают
Востаннє редагувалось hume
в Пон 03 лип, 2023 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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