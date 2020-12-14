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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лип, 2023 22:08
beee написав:
Наткнулся на квартиру в французском квартале. В 2017 я продал её за 92 куе. Сегодня она 200.
Зачем что-то делать, если можно ничего не делать?
Правильно ли я понял, что это цена за квартиру с ремонтом? Но 200 тысяч не было даже до войны, возможно были единичные хотелки. Но сейчас 200 тысяч просить как то забагато
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Додано: Пон 03 лип, 2023 22:24
hume написав: vitaliian написав:
зато в следующий недострой не полезешь) образование стоит денег.
ПС
Из Юнита объявились, спустя 8 месяцев после подписания акта приёма передачи квартиры, попросили доплатить 1400 уе.
красавцы
попросите вернуть их часть оплаты т.к. курс доллара изменился
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