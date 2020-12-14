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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лип, 2023 22:08
beee написав:
Наткнулся на квартиру в французском квартале. В 2017 я продал её за 92 куе. Сегодня она 200.
Зачем что-то делать, если можно ничего не делать?
Правильно ли я понял, что это цена за квартиру с ремонтом? Но 200 тысяч не было даже до войны, возможно были единичные хотелки. Но сейчас 200 тысяч просить как то забагато
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hume
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Додано: Пон 03 лип, 2023 22:24
hume написав: vitaliian написав:
зато в следующий недострой не полезешь) образование стоит денег.
ПС
Из Юнита объявились, спустя 8 месяцев после подписания акта приёма передачи квартиры, попросили доплатить 1400 уе.
красавцы
попросите вернуть их часть оплаты т.к. курс доллара изменился
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baraka
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Додано: Пон 03 лип, 2023 23:31
pesikot написав: beee написав:
pesikot написав:[quote="5593252:beee"]Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет
Ну прям для себя тему берег, но почему-то не реализовал
Сразу видно, закупился и продать пытается
У меня есть уважительная причина - нет денег. Они кончились.
Дайте в долг. Продадим - поделим
Бедненький, всё продал, а денег нет. Щазз расплачусь
Удачи в продажах, не теряйся[/quote]Деньги - бумажный мусор. Что-то продал. На следующий день - другое купил.
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beee
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Додано: Вів 04 лип, 2023 00:27
hume написав: vitaliian написав: hume написав:
ТП передаются на баланс дтэк, они ещё и ту могут прописать,чтоб ты свою делал и заменил в конце улицы, это по Киеву.
у меня есть кейсы когда ТП не передаются, Ирпень. ТУ всем это прописывают стандартно. Выполняют не все.
Когда ту не выполняется есть вероятность 120% не сдать дом. Но, я не знаю как с ирпенскими самостроями, там есть лазейки этажности когда экспертизу делать не нужно, соответственно и выполнять ТУ. То есть ТП делается не из прихоти дтэка, а сугубо как необходимость, с сооьветств мощностями. + Разные правила, горд к области вроде не пришивают
в той части какой мощности нужна ТП ТУ конечно выполняются, а вот по передаче их на баланс ДТЭКу далеко не всегда. Это закроет лазейку продавать э.э. тем, для кого у ДТЭКа мощностей нет.
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vitaliian
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