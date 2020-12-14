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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11015110161101711018
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:08

  beee написав:Наткнулся на квартиру в французском квартале. В 2017 я продал её за 92 куе. Сегодня она 200.
Зачем что-то делать, если можно ничего не делать?

Правильно ли я понял, что это цена за квартиру с ремонтом? Но 200 тысяч не было даже до войны, возможно были единичные хотелки. Но сейчас 200 тысяч просить как то забагато
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:24

  hume написав:
  vitaliian написав:зато в следующий недострой не полезешь) образование стоит денег.


ПС
Из Юнита объявились, спустя 8 месяцев после подписания акта приёма передачи квартиры, попросили доплатить 1400 уе.


красавцы

попросите вернуть их часть оплаты т.к. курс доллара изменился :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 23:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  beee написав:
pesikot написав:[quote="5593252:beee"]Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет

Ну прям для себя тему берег, но почему-то не реализовал

Сразу видно, закупился и продать пытается
У меня есть уважительная причина - нет денег. Они кончились.
Дайте в долг. Продадим - поделим

Бедненький, всё продал, а денег нет. Щазз расплачусь :)

Удачи в продажах, не теряйся[/quote]Деньги - бумажный мусор. Что-то продал. На следующий день - другое купил.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:27

  hume написав:
  vitaliian написав:
  hume написав:ТП передаются на баланс дтэк, они ещё и ту могут прописать,чтоб ты свою делал и заменил в конце улицы, это по Киеву.
у меня есть кейсы когда ТП не передаются, Ирпень. ТУ всем это прописывают стандартно. Выполняют не все.

Когда ту не выполняется есть вероятность 120% не сдать дом. Но, я не знаю как с ирпенскими самостроями, там есть лазейки этажности когда экспертизу делать не нужно, соответственно и выполнять ТУ. То есть ТП делается не из прихоти дтэка, а сугубо как необходимость, с сооьветств мощностями. + Разные правила, горд к области вроде не пришивают

в той части какой мощности нужна ТП ТУ конечно выполняются, а вот по передаче их на баланс ДТЭКу далеко не всегда. Это закроет лазейку продавать э.э. тем, для кого у ДТЭКа мощностей нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Чукча2 написав:Так те иранцы разбежались как тараканы в первые дни и стоят те стояки с восточной лепниной, пытаются продать
дык они теперь под санкциями.
Единственный выход - двигать сюда на полгода, чтобы стать резидентом и только потом продавать.
Только дальше вторая часть балета - вывезти бабки.
йцукен
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:50

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:В горе мужик покупает участок за 60 куе. Делит пополам. Строит одноэтажные коробки метров до 80, только с окнами и больше нихрена нет, пихает по 80 куе. По моим прикидкам на "доме" = до 10 куе. За 4 месяца при параллельном строительстве это до 5 куе в месяц. Жить можно.
это трэш. А дорога туда с покрытием к самому участку, а коммуникации кто и за какие ши-ши тянет, в частности э.э?

Я смотрел участок в новых Петровцах. Коммуникации уже притянул продавец, он там много участков продаёт. До асфальта 1км, (в теории можно скинуться), до трассы и форы 2 км Там же маршрутки на Героев Днепра.

невозможно высчитать все факторы, но я не для себя, а под коммерцию, для жителей тех коттеджей. Место бомба котеджи вокруг озера.

Имхо все это куйня, надо брать только готовое. Не влазьте в стройку. Или если у вас миллионы уе и классный проект в хорошей локации. Остальное может не выстрелить. По готовому и заселенному хотя бы можно все риски взвесить.

Є така історія.
Заморожена новобудова від початку активних БД.
Недавно забудовник проснувся і телефонує інвесторам з варіантами:
- довкласти майже 3К грн на м2 і чекати здачу новобудови,
- продати по переуступці 25К м2, але мінус 3К з м2 на користь забудовника,
- отримати кошти по ціні інвестиції 3 роки тому м2, але після перепродажі.

Думаю, чи не чекає така ж участь прєлєсці Успіха-Долярчика, та інших інвешторів?

Але КРЖН дорожає, не може ж не дорожати, 1й закон Трайбеки

это кто такой хитрый у нас?
варинта ничего не делать нет?
йцукен
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:55

  beee написав:Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет

а дадут ли переоформить дележку?
или будет 1 квартира на бумаге с 2 семьями прописанными?
йцукен
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 07:50

  beee написав:Наткнулся на квартиру в французском квартале. В 2017 я продал её за 92 куе. Сегодня она 200.
Зачем что-то делать, если можно ничего не делать?

Подивився на Фк 2 - 40 обʼєктів по ціні від 2700 до 5100 за метр - будуть стояти роками по такій ціні, тож правильно зараз говорити не скільки коштує квартира а скільки за неї хочуть та скільки за неї дадуть, ось з останнім - проблеми)
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 07:53

ЗабудовникVSінвестор)) (хто кого?))))

  Успіх написав:
  Faceless написав:Довіреності ніхто не забороняв
Тобто, це найкращий варіант?
Алгоритм дій >>>
- приїжджаю у відпустку
- йду з дружиною до найближчого нотаріуса
- оформляю довіреність на дружину
- коли здають будинок, то моя дружина йде з цією довіреністю і підписує Основний договір
Все тут правильно?☝️

Мабуть не побачили мій допис?
☝️
А всі інші - чи крім Фейслеса нема бажаючих написати свій варіант?>>>
  Успіх написав:А тепер попрошу ВСІХ бажаючих прокоментувати наступне - як би ви зробили на моєму місці?
Я колись вже запитував - але це було колись))
Тож ситуація наступна >>>
Ще рік тому був зведений будинок і вже почали були робити внутрішні роботи...
Минулої осені в переписці по Вайберу з менеджером з ВП мені написали, що здачу будинку планують на весну цього року))
А на весні цього року, коли я знову звернувся по Вайберу і мені написали:
"Добрий день! Планові терміни підписання актів приймання передачі - травень -черень 2023р. Підписання основних договорів відбуватиметься пізніше, після проведення процедури здачі - планові терміни - осінь 2023р."
Отак на хвилинку - плять! Більше року роблять внутрішні роботи? Серйозно?
Хоча, наче, справді цілий рік там трошки щось вовтузились і в ютубі періодично викладали звіти (типу йде монтаж водопостачання...йде монтаж ліфтів..і т.п.)
Тож, питання наступне - якщо справді цієї осені здадуть будинок і буде підписання Основних договорів, а я не зможу вирватись у відпустку в цей місяць(а по Попередньому договору, якщо протягом місяця, після здачі будинку не з'являєшся на підписання Основного договору, то забудовник має право розірвати договір, а мені повернути кошти, які я тоді заплатив/а може ще якусь і комісію відщіпне/), то що робити?
1. - потім судитись?
2. - довіреність на дружину?(але ж наче зараз не можна/заборонили таке?)
3. - дружині продати по переуступці? (але ж зайві витрати)
3. - якщо буду у відпустці до здачі будинку - зайти у ВП і занести їм документ, що я в ЗСУ/перебуваю на фронті?
4. - ваш варіант?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 08:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

йцукен написав:
  beee написав:Кстати, у кого деньги есть. Для себя тему берёг.
Купите в Грейт 3к с видом на Дарницкий мост за 93. Найдёте в лохе. Она делится на две однухи. Продадите по 65 каждую. Не благорите.
Не пишите, что толку практического от форума нет

а дадут ли переоформить дележку?
или будет 1 квартира на бумаге с 2 семьями прописанными?
2500 куе и разделят на две: квартира 15 и 15а. Контор в нете полно.
Вопрос только с коммуникациями останется - не изучал вопросЗображення
beee
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