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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11016110171101811019
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 08:16

  beee написав:2500 куе и разделят на две: квартира 15 и 15а. Контор в нете полно.
Вопрос только с коммуникациями останется - не изучал вопрос


похоже, что но это минуя ДАБИ, это вы делаете самострой
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 08:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  beee написав:2500 куе и разделят на две: квартира 15 и 15а. Контор в нете полно.
Вопрос только с коммуникациями останется - не изучал вопрос


похоже, что но это минуя ДАБИ, это вы делаете самострой
Извините, не мы, а вы.
Как сказали юристы есть путь через Даби - год и 13 куе.
Есть путь через экспертизу, новый техпаспорт, нотариус 3 недели. 2500 куе. Два новых ТП. Два новых объекта недвижимости

Раньше лично я такое не делал. Но есть множество продаванов - охотились за большими дешёвыми метражами, делили и продавали.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:10

  beee написав:
baraka написав:
  beee написав:2500 куе и разделят на две: квартира 15 и 15а. Контор в нете полно.
Вопрос только с коммуникациями останется - не изучал вопрос


похоже, что но это минуя ДАБИ, это вы делаете самострой
Извините, не мы, а вы.
Как сказали юристы есть путь через Даби - год и 13 куе.
Есть путь через экспертизу, новый техпаспорт, нотариус 3 недели. 2500 куе. Два новых ТП. Два новых объекта недвижимости


не думаю, что за 2500 будут делать прямо экспертизу. От силы - нарисуют справочку (это будет мнение какого-то специалиста что можно делить)

а не в курсе сколько займёт времени и денег если правильно подключать коммуникации? с техническими условиями, проектами, актами и т.д. ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 11:34

  cherchiltank написав:
  beee написав:Наткнулся на квартиру в французском квартале. В 2017 я продал её за 92 куе. Сегодня она 200.
Зачем что-то делать, если можно ничего не делать?

Подивився на Фк 2 - 40 обʼєктів по ціні від 2700 до 5100 за метр - будуть стояти роками по такій ціні, тож правильно зараз говорити не скільки коштує квартира а скільки за неї хочуть та скільки за неї дадуть, ось з останнім - проблеми)

В автосалоне, пусть даже "сером", не пробовали так авто покупать, напирая на то, что их Рейндж Роверы и Лексусы никому сейчас нахрен по такой цене не нужны, а учитывая цену на бензин - вообще дешевле Таврии должны котироваться?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 11:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:
baraka написав:
  beee написав:2500 куе и разделят на две: квартира 15 и 15а. Контор в нете полно.
Вопрос только с коммуникациями останется - не изучал вопрос

похоже, что но это минуя ДАБИ, это вы делаете самострой
Извините, не мы, а вы.
Как сказали юристы есть путь через Даби - год и 13 куе.
Есть путь через экспертизу, новый техпаспорт, нотариус 3 недели. 2500 куе. Два новых ТП. Два новых объекта недвижимости


не думаю, что за 2500 будут делать прямо экспертизу. От силы - нарисуют справочку (это будет мнение какого-то специалиста что можно делить)

а не в курсе сколько займёт времени и денег если правильно подключать коммуникации? с техническими условиями, проектами, актами и т.д. ?
По коммуникациям: сказали заключать прямой договор и только после этого делить квартиру на объекты. И только потом обращаться за оформлением отдельных абонентов. При этом, эта процедура уже не в юридической а технической плоскости.
Конкретику не знаю, сам не делал
Востаннє редагувалось beee в Вів 04 лип, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 13:52

  beee написав:Конкретику не знаю, сам не делал
если квартира ещё ни разу не оформлялась гос.регистратору без разницы 1 или 2 объекта ему регистрировать, есть кейс по коммерции (но только в лс)
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:38

Цікаво, цікаво((((
Люди проїдють довоєнний жир.
Невже не видно цього місцевим "мудрецям"?
Frant
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  #<1 ... 11016110171101811019
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