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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 лип, 2023 08:16
beee написав:
2500 куе и разделят на две: квартира 15 и 15а. Контор в нете полно.
Вопрос только с коммуникациями останется - не изучал вопрос
похоже, что но это минуя ДАБИ, это вы делаете самострой
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baraka
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Додано: Вів 04 лип, 2023 08:54
baraka написав: beee написав:
2500 куе и разделят на две: квартира 15 и 15а. Контор в нете полно.
Вопрос только с коммуникациями останется - не изучал вопрос
похоже, что но это минуя ДАБИ, это вы делаете самострой
Извините, не мы, а вы
.
Как сказали юристы есть путь через Даби - год и 13 куе.
Есть путь через экспертизу, новый техпаспорт, нотариус 3 недели. 2500 куе. Два новых ТП. Два новых объекта недвижимости
Раньше лично я такое не делал. Но есть множество продаванов - охотились за большими дешёвыми метражами, делили и продавали.
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beee
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:10
beee написав: baraka написав: beee написав:
2500 куе и разделят на две: квартира 15 и 15а. Контор в нете полно.
Вопрос только с коммуникациями останется - не изучал вопрос
похоже, что но это минуя ДАБИ, это вы делаете самострой
Извините, не мы, а вы
.
Как сказали юристы есть путь через Даби - год и 13 куе.
Есть путь через экспертизу, новый техпаспорт, нотариус 3 недели. 2500 куе. Два новых ТП. Два новых объекта недвижимости
не думаю, что за 2500 будут делать прямо экспертизу. От силы - нарисуют справочку (это будет мнение какого-то специалиста что можно делить)
а не в курсе сколько займёт времени и денег если правильно подключать коммуникации? с техническими условиями, проектами, актами и т.д. ?
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baraka
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Додано: Вів 04 лип, 2023 11:34
cherchiltank написав: beee написав:
Наткнулся на квартиру в французском квартале. В 2017 я продал её за 92 куе. Сегодня она 200.
Зачем что-то делать, если можно ничего не делать?
Подивився на Фк 2 - 40 обʼєктів по ціні від 2700 до 5100 за метр - будуть стояти роками по такій ціні, тож правильно зараз говорити не скільки коштує квартира а скільки за неї хочуть та скільки за неї дадуть, ось з останнім - проблеми)
В автосалоне, пусть даже "сером", не пробовали так авто покупать, напирая на то, что их Рейндж Роверы и Лексусы никому сейчас нахрен по такой цене не нужны, а учитывая цену на бензин - вообще дешевле Таврии должны котироваться?
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барабашов
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Додано: Вів 04 лип, 2023 11:40
beee написав: baraka написав: beee написав:
2500 куе и разделят на две: квартира 15 и 15а. Контор в нете полно.
Вопрос только с коммуникациями останется - не изучал вопрос
похоже, что но это минуя ДАБИ, это вы делаете самострой
Извините, не мы, а вы
.
Как сказали юристы есть путь через Даби - год и 13 куе.
Есть путь через экспертизу, новый техпаспорт, нотариус 3 недели. 2500 куе. Два новых ТП. Два новых объекта недвижимости
не думаю, что за 2500 будут делать прямо экспертизу. От силы - нарисуют справочку (это будет мнение какого-то специалиста что можно делить)
а не в курсе сколько займёт времени и денег если правильно подключать коммуникации? с техническими условиями, проектами, актами и т.д. ?
По коммуникациям: сказали заключать прямой договор и только после этого делить квартиру на объекты. И только потом обращаться за оформлением отдельных абонентов. При этом, эта процедура уже не в юридической а технической плоскости.
Конкретику не знаю, сам не делал
Востаннє редагувалось beee
в Вів 04 лип, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Вів 04 лип, 2023 13:52
beee написав:
Конкретику не знаю, сам не делал
если квартира ещё ни разу не оформлялась гос.регистратору без разницы 1 или 2 объекта ему регистрировать, есть кейс по коммерции (но только в лс)
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Додано: Вів 04 лип, 2023 15:54
Frant
Простите, а тот жир что оседает на бесчисленных «Борисовых» да и денежки на картах $чиков при фиксированном фактически курсе куда пойдёт? На отдыхи в Пицундах и Ялтах и Абрау-Дюрсо ваннами после нашего Парада Победы? У кого то пусто(тот идёт или в хрущ на Лесном или в аренду к Трибеке),у кого-то густо. Просто не всем надо ЛБ/ПОХ в гетто с чужим ремонтом по цене декабря 21года
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барабашов
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Додано: Вів 04 лип, 2023 16:51
барабашов написав:
Простите, а тот жир что оседает на бесчисленных «Борисовых» да и денежки на картах $чиков при фиксированном фактически курсе куда пойдёт?
Вам не здається, що того жиру набагато меньше, ніж було до війни?
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Frant
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