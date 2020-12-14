Додано: Вів 04 лип, 2023 15:54

Frant

Простите, а тот жир что оседает на бесчисленных «Борисовых» да и денежки на картах $чиков при фиксированном фактически курсе куда пойдёт? На отдыхи в Пицундах и Ялтах и Абрау-Дюрсо ваннами после нашего Парада Победы? У кого то пусто(тот идёт или в хрущ на Лесном или в аренду к Трибеке),у кого-то густо. Просто не всем надо ЛБ/ПОХ в гетто с чужим ремонтом по цене декабря 21года