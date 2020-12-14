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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11017110181101911020
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:50

  барабашов написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:Простите, а тот жир что оседает на бесчисленных «Борисовых» да и денежки на картах $чиков при фиксированном фактически курсе куда пойдёт?

Вам не здається, що того жиру набагато меньше, ніж було до війни?

Не владею точной информацией о реальных сделках даже у нас в Днепре
Но гривны в стране становится всё больше и больше, и долларов кстати тоже. А стройки если не почти законсервированы, то шевелятся крайне медленно(возможно для успокоения горе-инвесторов)
Вторичку за три копейки, даже довоенные сталинки, никто не продаёт(естественно в жилом состоянии а не под капремонт)
Вот такой парадокс трибеки

В Києві радянської "вторинки" на ОЛХ і лун - все більше і більше.
Ринок насичується.
Далі повинен бути спад цін.
Frant
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