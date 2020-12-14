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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:50
барабашов написав: Frant написав: барабашов написав:
Простите, а тот жир что оседает на бесчисленных «Борисовых» да и денежки на картах $чиков при фиксированном фактически курсе куда пойдёт?
Вам не здається, що того жиру набагато меньше, ніж було до війни?
Не владею точной информацией о реальных сделках даже у нас в Днепре
Но гривны в стране становится всё больше и больше, и долларов кстати тоже. А стройки если не почти законсервированы, то шевелятся крайне медленно(возможно для успокоения горе-инвесторов)
Вторичку за три копейки, даже довоенные сталинки, никто не продаёт(естественно в жилом состоянии а не под капремонт)
Вот такой парадокс трибеки
В Києві радянської "вторинки" на ОЛХ і лун - все більше і більше.
Ринок насичується.
Далі повинен бути спад цін.
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