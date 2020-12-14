Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Простите, а тот жир что оседает на бесчисленных «Борисовых» да и денежки на картах $чиков при фиксированном фактически курсе куда пойдёт?
Вам не здається, що того жиру набагато меньше, ніж було до війни?
Не владею точной информацией о реальных сделках даже у нас в Днепре Но гривны в стране становится всё больше и больше, и долларов кстати тоже. А стройки если не почти законсервированы, то шевелятся крайне медленно(возможно для успокоения горе-инвесторов) Вторичку за три копейки, даже довоенные сталинки, никто не продаёт(естественно в жилом состоянии а не под капремонт) Вот такой парадокс трибеки
В Києві радянської "вторинки" на ОЛХ і лун - все більше і більше. Ринок насичується. Далі повинен бути спад цін.
BIGor написав:Після війни + 3 роки коли відмінять 18-60 і ще після цього пару років лаг.
Усі будуть тікати чи повертатися?
It depends, як кажуть. Рух буде в обидва напрямки. Ті, хто добре влаштувався за кордоном, будуть підтягувати до себе найрідніших. Ті, хто побачить кращі для себе можливості в Україні, будуть вертатися. Деяких обставини змусять виїхати чи повернутися. В цілому, вважаю, що більшість виїхавших повернуться. Тому що за кордоном для забезпечення аналогічного рівня життя потрібно важче працювати. Це основна причина, є також інші.
fler написав:Ті, хто добре влаштувався за кордоном, будуть підтягувати до себе найрідніших.
до первого кризиса. Ключевое в этом вопросе - жильё. Кто успеет им обзавестись, останется. Не имея постоянной работы оплачивать аренду как-то накладно. Второй нюанс личная жизнь. Самому не проблема пошариться по разных городам/странам, пожить в хостелах, питаясь булочкой с маком. С женой и детьми так не выйдет. Дети устроились в школу, и всё теперь привязано к ней, работы, аренды и прочее прочее.
BIGor написав:Якась взагалі пічаль-біда. Бездомні або в хостелах, безробітні, булочки з маком... Оце так описав працелюбних українців.
где вы были в кризисы 1998 и 2008? я вам что то новое сказал? экономика это работа мультипликатора, замедление которого даёт рост безработицы. Соответственно, кому дорого тянуть аренду съезжает туда, где дёшево.
BIGor написав:Якась взагалі пічаль-біда. Бездомні або в хостелах, безробітні, булочки з маком... Оце так описав працелюбних українців.
где вы были в кризисы 1998 и 2008? я вам что то новое сказал? экономика это работа мультипликатора, замедление которого даёт рост безработицы. Соответственно, кому дорого тянуть аренду съезжает туда, где дёшево.
Цікаво, чого весь світ мріє емігрувати туди де "дорого", а от в Африку - де дешево - ніхто.