RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11018110191102011021>
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:50

  барабашов написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:Простите, а тот жир что оседает на бесчисленных «Борисовых» да и денежки на картах $чиков при фиксированном фактически курсе куда пойдёт?

Вам не здається, що того жиру набагато меньше, ніж було до війни?

Не владею точной информацией о реальных сделках даже у нас в Днепре
Но гривны в стране становится всё больше и больше, и долларов кстати тоже. А стройки если не почти законсервированы, то шевелятся крайне медленно(возможно для успокоения горе-инвесторов)
Вторичку за три копейки, даже довоенные сталинки, никто не продаёт(естественно в жилом состоянии а не под капремонт)
Вот такой парадокс трибеки

В Києві радянської "вторинки" на ОЛХ і лун - все більше і більше.
Ринок насичується.
Далі повинен бути спад цін.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23256
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 07:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Далі повинен бути спад цін.


А на дно коли очікувати?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8920
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 08:32

  Investor_K написав:
  Frant написав:Далі повинен бути спад цін.


А на дно коли очікувати?

Після війни + 3 роки коли відмінять 18-60 і ще після цього пару років лаг.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7806
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 08:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Після війни + 3 роки коли відмінять 18-60 і ще після цього пару років лаг.


Усі будуть тікати чи повертатися?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8920
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 08:51

  Investor_K написав:
  BIGor написав:Після війни + 3 роки коли відмінять 18-60 і ще після цього пару років лаг.


Усі будуть тікати чи повертатися?

Точно сказати ніхто не може, ну хіба що за себе, але можна глянути доволі цікаву статтю https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /4/701869/
Пишуть, що значна частина киян (чи понаїхів) виїхала на захід (або по Україні або закордон), але і ВПО приїхали.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7806
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 08:57

  Investor_K написав:
  BIGor написав:Після війни + 3 роки коли відмінять 18-60 і ще після цього пару років лаг.


Усі будуть тікати чи повертатися?

It depends, як кажуть. Рух буде в обидва напрямки. Ті, хто добре влаштувався за кордоном, будуть підтягувати до себе найрідніших. Ті, хто побачить кращі для себе можливості в Україні, будуть вертатися. Деяких обставини змусять виїхати чи повернутися.
В цілому, вважаю, що більшість виїхавших повернуться. Тому що за кордоном для забезпечення аналогічного рівня життя потрібно важче працювати. Це основна причина, є також інші.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3947
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1133 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:21

  fler написав:Ті, хто добре влаштувався за кордоном, будуть підтягувати до себе найрідніших.
до первого кризиса. Ключевое в этом вопросе - жильё. Кто успеет им обзавестись, останется. Не имея постоянной работы оплачивать аренду как-то накладно. Второй нюанс личная жизнь. Самому не проблема пошариться по разных городам/странам, пожить в хостелах, питаясь булочкой с маком. С женой и детьми так не выйдет. Дети устроились в школу, и всё теперь привязано к ней, работы, аренды и прочее прочее.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18168
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2164 раз.
Подякували: 3094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:38

  BIGor написав:Якась взагалі пічаль-біда. Бездомні або в хостелах, безробітні, булочки з маком... Оце так описав працелюбних українців.
где вы были в кризисы 1998 и 2008? я вам что то новое сказал? экономика это работа мультипликатора, замедление которого даёт рост безработицы. Соответственно, кому дорого тянуть аренду съезжает туда, где дёшево.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18168
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2164 раз.
Подякували: 3094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:41

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Якась взагалі пічаль-біда. Бездомні або в хостелах, безробітні, булочки з маком... Оце так описав працелюбних українців.
где вы были в кризисы 1998 и 2008? я вам что то новое сказал? экономика это работа мультипликатора, замедление которого даёт рост безработицы. Соответственно, кому дорого тянуть аренду съезжает туда, где дёшево.

Цікаво, чого весь світ мріє емігрувати туди де "дорого", а от в Африку - де дешево - ніхто.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7806
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:46

  BIGor написав:чого весь світ мріє
есть мечты а есть реальность. Напомнить почему вы уехали с Киева в родительский дом?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18168
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2164 раз.
Подякували: 3094 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11018110191102011021>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nekefer і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23875 16172000
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 16:50
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5743
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8630)
05.07.2023 09:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.