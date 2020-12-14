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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 09:52
Сегодня стоимость квартир дорожает даже в провинции. Только благодаря Гетто.
Война играет злую шутку. С одной стороны треть территории ВПО, с другой накачка деньгами.
Сейчас ещё покупают до сих пор по инерции. Если раньше можно было поучаствовать в тендере за откат - сегодня тоталитарная монополия.
Доступ к ресурсам закроют и для пересичных под видом интеграции европейских норм контроля.
Последним годом, когда можно было заработать на квартиру был 2015.
Пересмотревшие марафон втирают, что нас зальют деньгами. Нас ждёт полный отток трудоспособного населения, отток малого бизнеса, нищета.
Побеждая внешнего врага, внутренний станет непобедим. Скажите, в какой ещё стране во время войны ловили судью верховного суда. Это капец. Это стук в пол на дне
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:57
vitaliian написав: BIGor написав:
чого весь світ мріє
есть мечты а есть реальность. Напомнить почему вы уехали с Киева в родительский дом?
Нагадайте будь-ласка.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:03
BIGor написав: vitaliian написав: BIGor написав:
чого весь світ мріє
есть мечты а есть реальность. Напомнить почему вы уехали с Киева в родительский дом?
Нагадайте будь-ласка.
ок будем считать что всё у вас было замечательно, а уехали вы от скуки, слишко много благополучия тоже не каждый выдержит.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:09
beee написав:
Война играет злую шутку.
Особливо - з рилами-новобудівцями
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_Klim
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