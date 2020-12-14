RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11018110191102011021
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сегодня стоимость квартир дорожает даже в провинции. Только благодаря Гетто.
Война играет злую шутку. С одной стороны треть территории ВПО, с другой накачка деньгами.
Сейчас ещё покупают до сих пор по инерции. Если раньше можно было поучаствовать в тендере за откат - сегодня тоталитарная монополия.
Доступ к ресурсам закроют и для пересичных под видом интеграции европейских норм контроля.
Последним годом, когда можно было заработать на квартиру был 2015.
Пересмотревшие марафон втирают, что нас зальют деньгами. Нас ждёт полный отток трудоспособного населения, отток малого бизнеса, нищета.
Побеждая внешнего врага, внутренний станет непобедим. Скажите, в какой ещё стране во время войны ловили судью верховного суда. Это капец. Это стук в пол на дне
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 634
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:57

  vitaliian написав:
  BIGor написав:чого весь світ мріє
есть мечты а есть реальность. Напомнить почему вы уехали с Киева в родительский дом?

Нагадайте будь-ласка.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7806
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 10:03

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:чого весь світ мріє
есть мечты а есть реальность. Напомнить почему вы уехали с Киева в родительский дом?

Нагадайте будь-ласка.

ок будем считать что всё у вас было замечательно, а уехали вы от скуки, слишко много благополучия тоже не каждый выдержит.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18168
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2164 раз.
Подякували: 3094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 10:09

  beee написав:Война играет злую шутку.

Особливо - з рилами-новобудівцями
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23256
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11018110191102011021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nekefer і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23875 16172002
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 16:50
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5743
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8630)
05.07.2023 09:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.