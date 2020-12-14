Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Діло в балансі доходи та вартість життя - в Києві для мене вартість життя підвищувалась значно, при тому що доходи - ні. За кордоном цей баланс більш виважений.
кризисы этот баланс меняют не только у нас.
Чтобы избежать дефолта, ЕС и Международный валютный фонд предоставили сотни миллиардов евро экстренного финансирования, но помощь не была безвозмездной. Кредиторы потребовали от Афин проведения политики жёсткой экономии, что в конечном итоге привело к существенному росту бедности. Экономика сократилась более чем на четверть, располагаемый доход граждан – на треть, а безработица выросла почти до 30%. https://ru.euronews.com/2022/09/15/ru-g ... eek-crisis
как вы думаете окажись украинцы в числе упомянутых 30% что бы они делали?
Цікаво, чого берете аутсайдерів ЄС - Греція не відображає всю картину, візьміть для прикладу безробіття в Чехії та Польщі. Тут не вистачає робочих рук, завжди.
Тому що вказана особа, крім Ірпеня і Дніпра, ніде більше не бувала.
vitaliian написав:ок будем считать что всё у вас было замечательно, а уехали вы от скуки, слишко много благополучия тоже не каждый выдержит.
Діло в балансі доходи та вартість життя - в Києві для мене вартість життя підвищувалась значно, при тому що доходи - ні. За кордоном цей баланс більш виважений.
Значить, в Польщі можете робити ще більші заощадження, ніж у Києві (де ви фактично зібрали на нерухомість, але трохи не встигали за ростом цін) - це ж чудово.
В Києві нічого не виходило нормально зібрать. Тільки коли зрізали витрати на лендлордах і почали жити на малій батьківщині - щось почалося зростати. Загалом за 2 роки зекономили на лендлордах 200 тис грн.
а вот, например, арестович волнуется, что будем делать с 30 млн беженцев из рашки, когда она посыпется? ой, сорян, "посыплется". а? каково? тогда обсуждать, что делать, когда обгоним ВВП Китая. Как тебе такое, илон маск
BIGor написав:В Києві нічого не виходило нормально зібрать. Тільки коли зрізали витрати на лендлордах і почали жити на малій батьківщині - щось почалося зростати. Загалом за 2 роки зекономили на лендлордах 200 тис грн.
Ну, ви ж казали, що наскирдували майже необхідну суму на 2к з ремонтом. І це ж не 200к гривень