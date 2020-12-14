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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11019110201102111022
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 10:53

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Діло в балансі доходи та вартість життя - в Києві для мене вартість життя підвищувалась значно, при тому що доходи - ні. За кордоном цей баланс більш виважений.
кризисы этот баланс меняют не только у нас.
Чтобы избежать дефолта, ЕС и Международный валютный фонд предоставили сотни миллиардов евро экстренного финансирования, но помощь не была безвозмездной. Кредиторы потребовали от Афин проведения политики жёсткой экономии, что в конечном итоге привело к существенному росту бедности. Экономика сократилась более чем на четверть, располагаемый доход граждан – на треть, а безработица выросла почти до 30%.
https://ru.euronews.com/2022/09/15/ru-g ... eek-crisis
как вы думаете окажись украинцы в числе упомянутых 30% что бы они делали?

Цікаво, чого берете аутсайдерів ЄС - Греція не відображає всю картину, візьміть для прикладу безробіття в Чехії та Польщі. Тут не вистачає робочих рук, завжди.

Тому що вказана особа, крім Ірпеня і Дніпра, ніде більше не бувала. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 10:53

  Faceless написав:
BIGor написав:
  vitaliian написав:ок будем считать что всё у вас было замечательно, а уехали вы от скуки, слишко много благополучия тоже не каждый выдержит.

Діло в балансі доходи та вартість життя - в Києві для мене вартість життя підвищувалась значно, при тому що доходи - ні. За кордоном цей баланс більш виважений.
Значить, в Польщі можете робити ще більші заощадження, ніж у Києві (де ви фактично зібрали на нерухомість, але трохи не встигали за ростом цін) - це ж чудово.

В Києві нічого не виходило нормально зібрать. Тільки коли зрізали витрати на лендлордах і почали жити на малій батьківщині - щось почалося зростати. Загалом за 2 роки зекономили на лендлордах 200 тис грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 10:56

  BIGor написав:Загалом за 2 роки зекономили на лендлордах 200 тис грн.
применяем мой любимый LTV , за 20 лет вы бы сэкономили 4ляма? выгодно! и работать не надо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а вот, например, арестович волнуется, что будем делать с 30 млн беженцев из рашки, когда она посыпется? ой, сорян, "посыплется".
а? каково?
тогда обсуждать, что делать, когда обгоним ВВП Китая. Как тебе такое, илон маск
beee
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:В Києві нічого не виходило нормально зібрать. Тільки коли зрізали витрати на лендлордах і почали жити на малій батьківщині - щось почалося зростати. Загалом за 2 роки зекономили на лендлордах 200 тис грн.

Ну, ви ж казали, що наскирдували майже необхідну суму на 2к з ремонтом. І це ж не 200к гривень
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:что будем делать с 30 млн беженцев из рашки

Вогнемети можна у Маска купити
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:28

  Faceless написав:
  beee написав:что будем делать с 30 млн беженцев из рашки

Вогнемети можна у Маска купити

кстати а где наш форумный Маск, вернулся с Вены?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:56

  BIGor написав:Тут не вистачає робочих рук, завжди.
любая экономика циклична. Доказано ещё Архимедом. Вот их периоды могут быть разными.
vitaliian
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  #<1 ... 11019110201102111022
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