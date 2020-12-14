За ковіда тільки ледачий не економив, і при чому тут не працювати, звідки берете цю дичину? Я не "новий руський" і не чиновник щоб розкидуватися грошами.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 12:31
За ковіда тільки ледачий не економив, і при чому тут не працювати, звідки берете цю дичину? Я не "новий руський" і не чиновник щоб розкидуватися грошами.
Додано: Сер 05 лип, 2023 13:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на прошлой неделе родственники в каменском купили квартиру за 22,5куе. до войны она стоила 12.
про доходы. проектируя мосты мне платили 2200 в 2008. хватало на аренду комнаты.
не я создавал конверт центры, не я блокирую накладные.
Востаннє редагувалось beee в Сер 05 лип, 2023 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лип, 2023 13:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в европе налог с продажи квартиры считается от чистой прибыли. это меньше, чем я плачу в Киеве, лол. с хрена мне там не платить налоги?
кстати, крайнюю квартиру, если это так важно, я заплатил 7,5% от 170 куе. это пол миллиона.
интересно, где эти деньги?
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